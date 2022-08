Vizită-surpriză în Taiwan a unei delegații a Congresului SUA. Care este reacția Chinei

Vizita se preconizează că va dura două zile. Călătoria în Taiwan vine la câteva zile după încheierea celor mai mari exerciții militare efectuate vreodată de Beijing în jurul Taiwanului. Acțiunile militare au venit ca răspuns la vizita pe insulă a președintei Camerei Reprezentanților a SUA, Nancy Pelosi, a precizat Institutului American din Taiwan, ambasada de facto a Statelor Unite.

Autoritățile de la Beijing s-a înfuriat în urma vizitei lui Pelosi în Taipei. Astfel, a lansat exerciții aeriene și maritime, timp de mai multe zile, în jurul insulei. Taipeiul a acuzat China de faptul că a folosit drept un pretext vizita lui Pelosi pentru a se antrena în vederea unei invazii, informează CNN.

A delegation of the U.S. Congress, led by Senator Ed Markey, arrived in #Taiwan on a two-day visit. pic.twitter.com/XE2CNddJAa

