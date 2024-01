Viza Waiver. Data la care românii vor intra în SUA fără vize

România ar fi cu un pas mai aproape de a intra în Viza Waiver. Ipoteza este susținută de Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru. Acesta a precizat că țara noastră ar urma să intre anul viitor în program. Odată cu această victorie, schimburile profesionale și instituționale ar fi posibile mult mai rapid.

Viza Waiver. Când vom intra în program

Ambasadorul României în SUA a precizat că este foarte optimist vizavi de intrarea țării noastre în program. Totodată, acesta a afirmat că odată cu acceptarea în Viza Waiver, vor fi construite noi conexiuni și schimburi profesionale, de turism şi de afaceri între România şi SUA.

„În 2021 am avut peste 17% în timp ce în 2022 am avut 12,61%, acea cifră mare din 2012 s-a datorat condiiţilor extraordinare de pandemie, când am avut de peste trei ori mai puţine aplicaţii pentru viză şi numărul a rămas constant dar raportat la numărul total de cereri. Nu este o scădere conjuncturală, vine ca urmare o unor eforturi pe ambele maluri ale Atlanticului şi la Bucureşti şi la Washington, a unor semnale transmise şi de partea română şi americană către publicul român. ”, a precizat ambasadorul României în SUA.

Număr mare de aplicații în 2023

În 2023, România a înregistrat cea mai scăzută rată de refuz a vizelor pentru SUA. De altfel, numărul persoanelor care au solicitat primirea vizei pentru a trece Oceanul a crescut semnificativ. Ambasadorul Andrei Muraru susține că șansele României de a intra în programul Viza Waiver sunt uriașe.

„Anul trecut am avut un număr substanţial mai mare de aplciaţii pentru viză, în continuare Ambasada SUA încurajează pe toţi cei care au o viză care a expirat să solicite reînnoire, fără interviu. Noi credem că acest trend arată pe de o parte o tendinţă pozitivă şi în spate stă voinţa ambelor guverne de a îndeplini toate condiţiile privind scutirea de vize şi de a permite României să intre în acest program Viza Waiver, sperăm noi de anul vitor”, a subliniat el.

Andrei Muraru a precizat că Polonia poate fi un exemplu elocvent în acest sens. Polonezii au intrat în Viza Waiver în 2019, având o diasporă mult mai mare.

Chiar dacă România ar urma să intre în program, înainte de a pleca spre SUA, călătorii vor fi nevoiți să completeze un formular online. Procedura face parte din planul Statelor Unite de a-și proteja teritoriul.