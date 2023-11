Se repetă scenariul Wuhan? OMS spune că virusul respirator din China pare mai puțin periculos

Virusul respirator din China nu pare a fi nou, în ciuda numărului mare de îmbolnăviri din ultima perioadă. Oficialii OMS susțin că numărul îmbolnăvirilor este mai redus decât în perioada pandemiei. Ipoteza pe care o iau în calcul aceștia ar fi că numărul ridicat de îmbolnăviri se datorează copiilor expuși la virusul.

Reprezentanții OMS dau semne de relaxare în ceea ce privește numărul mare de cazuri de viroze respiratorii înregistrate în China comunistă. Din datele analizate reiese că sunt mai puține îmbolnăviri provocate de virusul respirator decât în perioada dinainte de pandemie. Opinia a fost prezentată de Maria Van Kerkhove, director interimar al departamentului de pregătire și revenire a epidemiilor și pandemiilor din cadrul OMS.

Oficialul OMS crede că numărul în creștere se datorează copiilor care intră în contact cu virusul. Or, în anii de restricții Covid, copiii au fost protejați de virus.

#VantageOnFirstpost: #China‘s pediatric hospitals are rapidly filling with children suffering from a mysterious infection. Health experts are not sure about the origin of this unexplained #pneumonia. As cases surge, how is Beijing handling this outbreak? @Palkisu tells you more. pic.twitter.com/KwNE5rDEaE

