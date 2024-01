Virgil Guran, senatorul întreținut de soție, și-a făcut asigurare de viață. Cât valorează polița

Senatorul Virgil Guran are o declarație de avere cuprinzătoare, din care reiese nu doar că are asigurare de viață, dar și faptul că este întreținut de soție. Așadar, prima mențiune în document este un teren intravilan de 2.340 de metri pătrați în Câmpina pe care îl deține împreună cu soția.

De asemenea. mai are un teren în Cornu de Jos de 4.868 de metri pătrați. Și la Aninoasa, cei doi dețin 16% dintr-un teren de 579 de metri pătrați. Totodată, acolo a mai cumpărat cu soția un alt teren de 475 de metri pătrați.

La Câmpina, senatorul are o casă de locuit de 193 de metri pătrați. De asemenea, și la Aninoasa soții Guran au o casă de 172 de metri pătrați.

Virgil Guran are acțiuni la o firmă în valoare de aproape jumătate de milion de lei

Senatorul are o asigurare de viață de 72.328 de lei. De asemenea, are și bani puși de-o-parte pentru pensia privată, mai exact 56.027 de lei. Are și acțiuni la o companie din Câmpina, în valoare de 403.500 de lei.

A și acordat un împrumut aceleiași companii în valoare de 151.638 de lei. Acțiuni mai are la alte trei societăți, în valoare de 700 de lei. Cea care aduce bani în casă este însă soția senatorului. Aceasta câștigă 73.538 de lei de la ministerul Dezvoltării.

Soția este cea care aduce bani în casă

De asemenea, este în Consiliul de Administrație al instituției de unde mai câștigă 21.560 de lei. Și mai este în Consiliul de Administrație la Administrația Fondului pentru Mediu, de unde încasează 19.470 de lei.

Cu toate acestea, cei mai mulți bani vin din cu totul altă parte. Soția senatorului Virgil Guran încasează 675.775 de lei din dividende. De altfel, mai primește 1.381 de lei de un împrumut acordat aceleiași firme ca și soțul său.

Asta, în timp ce Virgil Guran are o indemnizație de 154.160 de lei în calitate de senator. De asemenea, a mai încasat o dobândă de 1.538 de lei din împrumutul acordat firmei de mai sus.