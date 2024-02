Monden Viorica de la Clejani a chemat Poliția. Apel disperat la autorități!







Celebra cântăreață Viorica de la Clejani a postat un mesaj sfâșietor pe o rețea de socializare. Aceasta a avut nevoie de intervenția poliției pentru a rezolva situația.

Viorica de la Clejani a chemat poliția din Giurgiu din cauza unei situații dramatice. Cântăreața s-a implicat într-un caz în care 5 cățeluși și-au găsit sfârșitul din cauza unei mâini criminale.

„Multumim Poliției din comuna Bucsani, judetul Giurgiu, si domnilor de la criminalistica pentru mobilizarea lor. Astăzi i-am sărit în ajutor doamnei Violeta Neacșu și soțului dumneaei...

După ce mi-au putut vedea ochii astăzi și am putut simți, este deja prea mult pentru mine. Cu mâna pe suflet, vreau să vă mărturisesc cât de adânc m-a durut ceea ce am văzut! Am făcut tot ce mi-a stat în putință.

Viorica din Clejani: ”Sper că m-am făcut auzită de cei de la putere”

Sper că m-am făcut destul de AUZITĂ de CEI de la PUTERE. Aceste ființe vulnerabile merită PROTECȚIE ! Vă rog să se facă dreptate. Fiți mai buni!”, a scris Viorica de la Clejani pe o rețea de socializare.

Nu este prima data când vedeta participă la operațiuni de salvare sau încearcă să ajute animăluțe aflate în dificultate. Cu toate acestea, Viorica spune că a ajuns la capătul puterilor și că starea de sănătate nu ii mai permite așa ceva. ”Nu cred ca mai pot suporta să particip la astfel de cazuri.

Artista nu se simte prea bine fizic

Pe mine mă doboară... având 2 copii, 3 cățeluși, sot, un job... trebuie să fiu cât mai bine psihic și sufletește! Nu mă simt prea bine din punct de vedere al sănătății”, a conchis artista.Viorica din Clejani a fost diagnosticată cu diabet de curând.

Drept urmare a precizat că va trebui să urmeze o dietă echilibrată și că inclusive doctoral i-a spus că dacă va mânca mult va muri mai repede. Artista a ținut să precizeze că ei îi place cum arată, dar va trebui să respecte indicațiile medicilor.

Chiar dacă este o bucătăreasă grozavă va trebui să renunțe la anumite feluri de mâncare pentru sănătatea ei. Cel mai greu îi va fi, cu siguranță, să renunțe la zahăr.