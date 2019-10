Liderul social-democraților s-a referit doar la realizările PSD, de la măriri de salarii și pensii până la sprijinirea agriculturii sau dezvoltarea turismului. Nu a omis nici perioada de 6 luni cât România a deținut președinția Consiliului Europei.

Declarații Viorica Dăncilă:

„Pensiile și salariile vor fi plătite la timp și majorate conform legislației în vigoare. Am crescut salariile și pensiile când alte guvernări nu și-au asumat acest lucru”;

„Medicii din România sunt plătiți la nivel comparabil cu medicii din Europa. În același timp, am început un proces de creștere a veniturilor profesorilor. Îmi doresc ca următorul guvern să acorde salarii decedente medicilor și profesorilor. Sper ca următorul guvern să nu distrugă ce am construit noi”;

„În guvernarea PSD, România a cunoscut cea mai mare putere de creștere din UE. Am crescut puterea de cumpărare pentru clasa de mijloc (…) Romania a înregistrat cea mai mică rată a șomajului din ultimii 28 de ani, iar numărul angajaților este la cel mai mare nivel din ultimele două decenii”;

„Cifrele vorbesc cel mai bine. În trei ani de guvernare PSD, Produsul Intern Brut a avut o creștere mai mare decât creșterea din toată perioada 2009-2016. Am eficientizat colectarea veniturilor la bugetul de stat. Am scăzut tva și impozitul pe venit. România are acum a doua cea mai mică povară fiscală din UE. Măsurile fiscale luate ne-au ajutat să stimulăm investițiile. Investițiile de la bugetul de stat au crescut cu 70% față de momentul preluării guvernării. Cea mai mare creștere a investițiilor publice a fost în echipamente medicale”;

„Am urmărit dezvoltarea armonioasă fiecărei regiuni și am alocat fonduri pentru investiții. Nu există nicio regiune care să nu fi beneficiat de investiții prin PNDL 1 și PNDL 2. Vom lupta în continuare pentru ca nimeni să nu fie lăsat în urmă în procesul de dezvoltare a României”;

„Am revitalizat turismul prin reducerea impozitului și prin programul acordării voucherelor de vacanță”;

„Acest guvern a înțeles pe deplin rolul esențial al agriculturii și importanța satului românesc. Am pus agricultura în prim-plan, am stimulat fermierii, am refăcut irigațiile. Agricultorii au beneficiat de fonduri de peste 10miliarde euro. Și avem pregătită și suma de 1,4 miliarde euro care să fie oferită fermierilor până la finalul anului”;

„Românii trebuie să știe că au dreptul să ceară următorului guvern continuarea acestor măsuri”;

„Nu putem lăsa oamenii fără ajutor în prag de iarnă. Astfel, în ședința de guvern de azi, vom aproba alocarea din rezerva bugetară a sumelor pentru asigurarea căldurii în localitățile Brad, Focșani, Severin. De altfel, alocăm fonduri și pentru Spitalul din Săcele, dar vom ajuta și familiile tragicului accident din Ialomița”;

„Stimați colegi, vă felicit și pentru modul în care ați asigurat președinția României la Consiliul Europei. Vă mulțumesc pentru această activitate!”;

„Sper ca următorul guvern să ia din realizările bune ale noastră și să vină cu un program care să aibă în centru cetățeanul”.

