„Dacă aducem și un bebelus și spunem că e propus de PSD, i-ar găsi un defect”, a spus ea la România TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu.

Lidera PSD a precizat că l-a consultat pe președintele Klaus Iohannis atunci cînd i-a propus pentru funcția de comisar pe Rovana Plumb și pe Dan Nica și că șeful statului nu a avut atunci nicio obiecție. Viorica Dăncilă i-a criticat dur pe europarlamentarii care nu au susținut-o la Bruxelles pe Rovana Plumb.

„În toate țările există cooperare interinstituțională. Pentru obiectivele de țară importante pentru România trebuie să discutăm. Aici văd că lucrurile au luat-o razna. Legat de comisar, am vorbit cu domnul Iohannis. Ceea ce s-a întâmplat pe urmă este incalificabil. Am văzut aceeași luptă. Nu am văzut niciun stat membru care să procedeze așa. Am avut acceptul domnului președinte la momentul în care am trimis cele două propuneri.

Respingerea Rovanei Plumb a fost un joc politic. Am văzut cum a procedat domnul Cioloș. Același domn Cioloș a fost susținut de noi toți deși era de la PNL”, a afirmat premierul făcând referire la perioada în care acesta a câștigat mandatul de comisar european.

Viorica Dăncilă a conchis că eurodeputații au făcut circ pentru că le place sau au alte interese și a amintit de Franța și Belgia, care și-au susținut propunerile deși și asupra acelor persoane planează suspiciuni legate de integritate.

