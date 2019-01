Viorica Dăncilă și Tudorel Toader cîntă prohodul OUG privind amnistia. Liviu Dragnea îi acompaniază. România lui Cristoiu

Potrivit presei, premierul Viorica Dăncilă a avut, pe 27 decembrie 2018, la sediul Guvernului, o discuție informală cu ziariștii acreditați la Guvern. Relatarea discuției surprinde prin aceste precizări în chestiunea OUG pentru amnistie și grațiere: „De asemenea, premierul a spus că nu există niciun astfel de proiect de ordonanță de urgență pentru amnistia și grațierea. Ea a precizat că înțelege votul din Consiliul Național al PSD privind o astfel de ordonanță dar că trebuie îndeplinite anumite condiții.





Întrebată dacă ordonanța ar putea fi semnată de un secretar de stat, Dăncilă a spus că și-ar dori ca Tudorel Toader să și-o asume și să o și semneze.”

Că a fost o asemenea discuție m-am convins urmărind RRA, instituția de presă în ale cărei informații am deplină încredere. N-am întîlnit pînă acum, de cînd ascult RRA, vreo știre născocită sau stîlcită de partizanatul politic. Citez dintr-o știre difuzată de RRA pe 27 decembrie 2018, la Radiojurnal:

„Viorica Dăncilă s-a referit şi la ordonanţa de urgenţă privind aministia şi graţierea, despre care a reafirmat că nu se află pe masa ei de lucru, dar a precizat că nu va accepta un asemenea act normativ dacă el nu va fi iniţiat de ministrul Justiţiei. Acelaşi lucru este valabil şi pentru ordonanţa de orgenţă privind Codurile penale, a mai spus premierul.”

Semnarea de către Tudorel Toader a OUG privind amnistia e ca și cum ai spune că nu crezi în Dumnezeu decît după ce Pilat din Pont semnează Epistola către Efeseni a Apostolului Pavel. Din refuzul de a iniția o OUG privind Amnistia Tudorel Toader și-a făcut un țel al vieții sale de demnitar. Prin urmare, precizarea Vioricăi Dăncilă are menirea de a ne convinge că OUG nu va fi dată, cel puțin cîtă vreme la Palatul Victoriei e Viorica Dăncilă.

Cum adică? – se vor fi nedumerit oamenii a căror minte n-a fost afectată de consumul excesiv de sarmale din aceste zile – Viorica Dăncilă, portretizată de politicieni mîrlani precum veselul Ludovic Orban ca Proasta lui Dragnea își permite să pună capăt luptei de veacuri a lui Liviu Dragnea pentru OUG privind aministia?

Pe 27 seara, s-a anunțat cu un interviu la Antena 3, la Sinteza zilei, Liviu Dragnea. M-am instalat în fotoliu – vorba clișeului gazetăresc – și am urmărit interviul de două ore frecîndu-mi mîinile de bucuria unui Scandal:

Să vezi ce-i face Liviu Dragnea Vioricăi Dăncilă pentru această precizare! Sau mă rog, dacă nu Vioricăi Dăncilă, pentru că e femeie și e mai fragilă, atunci lui Tudorel Toader, că e bărbat și pe deasupra cu pielea tăbăcită de tocurile cu care îi administrează gîrbace pe spinare acoperiții din presă.

Nu cred c-am fost singurul care m-am uitat la emisiune pentru a vedea punctul de vedere al lui Liviu Dragnea față de ceea am putea considera Prohodul din 27 decembrie 2018 al OUG privind Amnistia și grațierea. Nu de alta, dar Liviu Dragnea a ținut morțiș să ni se prezinte drept luptătorul fanatic pentru Amnistie și grațiere. Nu mai departe la ședința Consiliului Național al PSD din 16 decembrie 2018: „De ce cuvintele, de exemplu, am notat aici ce spunea Marian, amnistie sau graţiere reprezintă un fel de blasfemie, deci cînd se vorbeşte în România despre amnistie şi graţiere e ca şi cum am vorbi ca să avem vreo bombă atomică şi ne gîndim dacă să o folosim sau nu împotriva Uniunii Europene sau împotriva lumii. Eu nu mă tem să pronunţ aceste cuvinte. Dacă cineva găseşte alte instrumente, alte măsuri legislative, orice alt tip de acţiune care să rezolve în totalitate, să repare toate nedreptăţile care s-au întîmplat în România şi care se întîmplă în continuare, toate abuzurile din justiţie, altfel decît prin amnistie sau graţiere va avea tot sprijinul partidului şi al meu, personal. Dacă nu, nu mai ezitaţi.”

Despre această pledoarie îmi permiteam să observ într-un interviu acordat Mediafax pe 17 decembrie 2018:

„Domnul Dragnea a vrut să transmită un car de vorbe și nicio decizie. Ordonanța privind amnistia este o măsură politică, se ia pur și simplu. Pentru redactarea ei nu e nevoie nici măcar de Tudorel Toader, e nevoie de un student la drept chiar în primul an, o hîrtie care precizează anii, care sunt condițiile pentru amnisitie, perioada și excepțiile. În cazul de față excepțiile vor fi probabil infracțiunile de violență. ”

MEDIAFAX: Își dorește cu adevărat Liviu Dragnea amnistia?

Ion Cristoiu: Nu. În primul rînd, aici e în deplin acord cu Sistemul. Amnistia înseamnă readucerea în politică a liderilor, a politicienilor PSD scoși de sistem din joc, prin binomul SRI-DNA. Năstase, Oprescu, Hrebenciuc, Dan Voiculescu, care revin pe cai mari pentru că amnistia înseamnă ca nu mai pot fi luați pentru niciun posibil dosar din ultimii 28 de ani. Acest lucru nu îi convine pentru că și cu ajutorul sistemului a făcut curățenie de personalități în PSD. Preferă să își negocieze și e mult mai simplu pentru el și sistem achitarea la Înalta Curte, deocamdată avem de a face cu o amînare a procesului, dar ea poate fi prefața la achitare, dar, insist, vorbește de ordonanță pentru că e cerută și de dușmanii lui. Pînă și Robert Negoiță a spus ca e nevoie pentru că toți din PSD sînt sub amenințarea unui dosar și atunci îi amăgește pe baronii locali și pe colegi.”

Vorbele mele păreau să intre în divorț flagrant cu militantismul degajat de vorbele lui Liviu Dragnea, nu întîia oară rostite astfel, cu înflăcărări de luptător, în public.

