Să fie Viorica Dăncilă un politician de o rară abilitate sub acoperirea de Proastă? România lui Cristoiu

Sîmbătă, 29 iunie 2019. Ar trebui să merg la Bibliotecă. Sîmbăta e lume puțină în sală. De regulă, doar cititorii pe viață, ca mine.





Cu toate acestea nu mi-am luat valiza și rucsacul, bagajele cu care merg la Bibliotecă în fiecare dimineață, trecînd pe lîngă terasa unde colegii de la Mediafax au ieșit la o cafea, ci doar o servietă, în care am pus laptopul, cartea Viforul de Delavrancea (mi-am propus să scriu că Ștefăniță Vodă al nostru îl bate pe Jofrey din Urzeala tronurilor la nesăbuință), carnețelul de reporter și trei pixuri, ca nu cumva să mi se termine unul și să nu mai pot nota ce văd în jur.

Asta deoarece azi, 29 iunie 2019, merg la Congresul extraordinar al PSD de la Sala Palatului. Am primit o invitație de Invitat. Eu însă mi-am propus să merg în ipostaza de reporter. Am făcut mult teren la viața mea. Nu de alta, dar pe mine nu m-a născut mama redactor șef. Pînă la funcția asta înainte de 1989 am făcut teren de m-a luat dracu. Am făcut teren și după 1989, cînd eram ditamai directorul. Credincios adevărului că nimic nu poate înlocui o experiența de la fața locului, am fost la toate evenimentele de răscruce ale vieții politice postdecembriste.

La cele mai multe, cînd am fost eu s-a întîmplat ceva ieșit din comun. Sînt toate datele să cred că la acest Congres nu vor fi surprize în privința președinției Partidului. PSD-iștii sînt politicieni pragmatici. A alege pe altcineva decît Viorica Dăncilă ar însemna întoarcerea la coșmarul care a fost epoca Liviu Dragnea, cînd Guvernul avea dublă comandă: una la sediul PSD și alta la Victoria. Multe dintre dezastrele guvernării PSD-ALDE și-au avut temeiul în această dublă comandă. Apoi, PSD e partid de guvernămînt. Cu excepția unor intervenții ale Binomului SRI-Justiție sub semnul folosirii Justiției în jocuri politico-mafiote, cum a fost de exemplu condamnarea lui Liviu Dragnea, PSD nu și-a schimbat liderul în anii de deținere a Puterii. Chiar dacă funcția de președinte e deja dobîndită de Viorica Dăncilă sînt convins că reuniunea de la Sala Palatului va aduce surprize. Spre deosebire de alte reuniunii la acest nivel ale partidelor, inclusiv cele ale Pluseriștilor, dominate de rutina de tip Congres PCR, Congresul de la Sala Palatului se anunță plin de surprize prin înscrierea în competiție a unor lideri ai partidului atît pentru funcția de președinte, cît și pentru cea de președinte executiv și secretar general, nu pentru comedia democrației interne, ci pe bune, convinși că vor cîștiga, deoarece spre deosebire de epoca Liviu Dragnea, cînd pînă și surîsurile trebuiau stabilite anterior și așa cu voia Șeful, acum – cel puțin acum – liderii PSD simt că pot dacă nu zburda, atunci măcar visa în voie. Și surpriza a fost.

Nu numai la discurs, dar și la vot, Liviu Pleșoianu, pe post de outsider la funcția de președinte al PSD, a învins la scor personalități de seamă ale PSD, identificate cu partidul: Șerban Nicolae și Ecaterina Andronescu. O iau pe jos spre Sala Palatului.

Trec pe lîngă grupurile de PSD-iști ieșiți din Sală la o țigară sau la un selfie și intru în hol.

La masa pe care scrie Presă două june îmi dau ecusonul de invitat și o mapă din care rețin pixul, inscripționat cu Puternici Împreună. M-am ales cu ceva în schimbul Bibliotecii. Cu un pix!

Remarc din start următoarele:

1. Nu mai sînt ca la Congresul din martie 2018 haștagiști în fața Sălii Palatului. Explicația? PSD trece drept partid în agonie. Din acest punct de vedere, ceea ce unii au considerat a fi rău pentru PSD, s-a dovedit bun. Sub acoperirea de partid în agonie PSD poate guverna liniștit pînă la alegerile din noiembrie 2020.

2. Socialiștii europeni n-au trimis pe nimeni. Doar mesaj al unei cuconițe dat pe un culoar. Dacă ne gîndim la pisiceala Vioricăi Dăncilă pe lîngă Timmermans ar fi trebuit să vină, pentru a arăta că noua conducere are firmanul Înaltei Porți, însuși Timmermans. Se vede treaba că Viorica Dăncilă nu s-a pisicit suficient de convingător.

3. Congresul intră în Cartea Recordurilor prin convocarea în urma arestării lui Liviu Dragnea. Un Congres de alegeri dictate de luarea cu duba în direct a președintelui Partidului!

4. Nu pot să nu remarc buna organizare. Te-ai fi așteptat să fie o improvizație prin raportare la loviturile primite de PSD în ultima vreme, lovituri care, de regulă, se lasă cu amețeli.

E trecut de 11 și Congresul n-a început. În spatele meu sînt delegați. Păi cum vreți să administrați țara bine dacă nu începeți la fix? îi întreb.

N-apuc să aud răspunsul.

Sala se ridică în picioare pe bubuitul melodiei Sîntem campioni, în engleză firește. De la locul meu nu văd cine a intrat în sală și se îndreaptă spre tribună. Spectacolul mediatic mă face să presupun că s-a întors Liviu Dragnea, venit cu tot cu iubită pentru a fi postată direct în prezidiu. Întreb pe cei din jur, delegați, firește, și aflu că e vorba de Viorica Dăncilă.

