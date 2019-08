Deocamdată, cifrele sigure ale rectificării bugetare sunt cele ce reprezintă banii pe care îi primesc unele servicii speciale și Presedinția României: Administraţia Prezidenţială primeşte 9,5 milioane de lei, SRI obţine 390 de milioane, SIE capătă 46 de milioane, iar SPP va avea cu 42 de milioane de lei mai mult. STS este singurul serviciu de la care se taie bani, 70 de milioane de lei.

Tăieri la ministere

Ministerul Transporturilor va fi cel mai lovit. El pierde cei mai mulţi bani la rectificarea bugetară, aproape 3 miliarde de lei, adică peste 20% din buget. Tăierea este motivată de neîndeplinirea planurilor de investiţii. Altfel spus, în primele 6 luni ale anului, Ministerul Transporturilor a cheltuit doar 30% din buget. Un al minister care va pierde mulți bani este cel al Educației, de unde se taie 2 miliarde de lei. Unul dintre motive este că ministerul nu că s-a ocupat de programul privind tablele interactive, program finanțat din fonduri europene. În fine, și de la Sănătate se mai taie alte 400 de milioane de lei.

Fumătorii, buni de plată

Încă de ieri, s-a anunțat majorarea accizei la ţigarete. Astfel, aceasta se va majora, începând din septembrie, de la 483,74 lei/1.000 de ţigarete, la 503,97 lei/1.000 de ţigarete.

„Avem în vedere introducerea măsurii din septembrie. Este o compatibilizare cu o directivă europeană. Trebuie adoptată până la finele anului. Impactul va fi de 159 milioane lei în 4 luni”, au precizat surse din Executiv. Prețul unui pachet de țigări va crește cu un leu.

Secretarii de stat, la jumătate

Executivul are în vedere şi reducerea cu 50 % a posturilor de secretari de stat la nivelul ministerelor şi a cabinetelor acestora.

„Toate ministerele vor trebui să îşi refacă Hotărârea de Guvern de organizare şi funcţionare. De la data publicării în Monitorul Oficial a OUG, vor avea termen să vină cu HG pentru reducerea schemei cam în 30 de zile”, anunțat Executivul.

S-a subliniat că, în prezent, există o normativă ce reglementează doar funcţiile publice, şi prevede ca funcţiile de conducere să reprezinte maximum 12% din posturile de execuţie, minimum 25 de posturi pentru o direcţie etc, şi aceasta va fi extinsă la toate instituţiile, deoarece există cazuri de director cu trei subordonaţi.

De asemenea, posturile vacante din sectorul bugetar vor fi blocate (cu excepţia Sănătăţii, Educaţiei, Poliţiei), iar sporul de 15% din salariul de bază pentru condiţii grele şi vătămătoare va fi abrogat. „Sporul nu va fi tăiat la medici, profesori, magistraţi, poliţişti. Pentru aceştia se transformă în sumă fixă, dar va fi nevoie de discuţii cu sindicatele”, se arată în decizia Guvernului.

Pensiile speciale se impozitează

Cât privește taxarea pensiilor speciale, există o variantă care încă nu a fost definitivată. Așadar, prezentăm varianta în vigoare: sub 2.000 de lei impozit zero, peste 2.000 lei impozit 10%, între 7.000 de lei şi 10.000 de lei impozit de 30% pe suma care depăşeşte 7.000 de lei şi de 900 lei plus 50% pentru ceea ce depăşeşte suma de 10.000 de lei. Exemplul de calcul, în cazul unei pensii speciale de 18.500 lei, este următorul: 2.000 de lei plafon lunar neimpozabil conform Codului fiscal, rezultă 16.500 lei suma luată în calcul. Impozitul pe venitul din pensie 16.500X10=1.650 lei. Taxa va fi de 900+50%X(16.850 – 10.000)=4.325 lei. Cea mai mare pensie este în prezent de 74.219 lei, în Argeş.

Acciza pe zahărul din sucuri

Actul normativ de luni mai prevede introducerea unei taxe pe zahărul din băuturile răcoritoare. Băuturile cu un conținut de zahăr între 5 și 8 grame la 100 de mililitri vor avea o acciză de 0,8 lei pe litru. Sucurile cu un conținut de peste 8 grame la 100 de mililitri de produs vor fi taxate cu 1 leu pe litru. Acciza va fi plătită de producători, importatori sau cei care achiziționează intracomunitar, dar cel mai probabil se va reflecta și în prețul la raft.

Pentru cele circa 4 luni de aplicare de anul acesta, septembrie-decembrie, impactul la bugetul statului este de 320 milioane lei. Măsura a fost luată la inițiativa Ministerului Sănătății, dar în Parlament există și un proiect de lege pe această temă.

Rectificarea zguduie coaliția de guvernământ

Deciziile PSD referitoare la rectificarea bugetară nu se încadrează deloc în principiile promovate de ALDE, lucru ce pune în pericol coaliția de guvernământ. Ieri, deputatul Varujan Vosganian, purtător de cuvânt al ALDE a declarat că nu agreează modul în care se face rectificarea bugetară. El a adăugat că nu ține neapărat să salveze coaliția cu orice preț având în vedere că PSD nu a continuat consultările cu ALDE pe această temă: „Va fi foarte greu să susţinem în faţa opiniei publice un buget care taie fonduri de la Cultură, Educaţie şi Sănătate şi adaugă, în schimb, jumătate de miliard la serviciile de informaţii. După obiecţiile noastre, care au fost spuse pe un ton destul de apăsat, chiar dacă politicos, a rămas să avem o nouă întâlnire. Domnul Teodorovici ne-a comunicat că după şedinţa de guvern ne vom întâlni. Adică ne va căuta. Dacă v-a căutat pe dumneavoastră, ne-a căutat şi pe noi, şi astăzi am aflat că rectificarea merge înainte”. Singura speranță a liderului liberaldemocraților este că „poate până luni colegii noştri de la PSD îşi vor aminti că totuşi sunt într-o coaliţie şi vor discuta şi cu noi”. Vosganian admite că există „dificultăți de natură financiară”, dar nu crede că soluția este să se amputeze sectoarele cheie.

Industria tutunului reacționează la noua acciză

ompaniile prelucrătoare de tutun au reacționat imediat la acciza propusă de Guvern printr-o scrisoare oficială trimisă către Ministerul Finanțelor Publice. „Era de așteptat ca o creștere a accizei să se producă, dar în ianuarie 2020, nu în septembrie, adică peste mai puțin de o lună. Dacă acciza ar fi mărită în ianuarie, companiile producătoare ar avea timp să își adapteze planurile de afaceri, iar Bugetul ar încasa un plus de circa 70 de milioane de lei. Nu contestăm dreptul Guvernului de a crește taxele și ne conformăm legii, dar solicităm echilibru și predictibilitate. Din nou, ca de atâtea ori când Guvernul are nevoie de bani pe termen scurt, industria tutunului devine pedepsitul de serviciu. Din nou, se face politică pe termen scurt și pe genunchi. Acest heirupism dăunează grav mediului economic, pentru că planurile de afaceri sunt date peste cap”, se arată în documentul înaintat Finanțelor.

Te-ar putea interesa și: