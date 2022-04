Viorica Dăncilă, dezvăluiri care cutremură PSD! Ce a fost obligată să facă. E de neimaginat

Fostul prim-ministru Viorica Dăncilă este decisă să facă schimbări nu doar în plan personal. După arestarea lui Liviu Dragnea, fostul premier nu a mai fost atât de activ în plan politic, însă este gata să revină. Decizia a fost luată, susține ea, după ce a observat că problemele din România s-au agravat după retragerea sa. Observând aceste schimbări, a decis că este nevoie de oameni de valoare, specialiști care sunt dispuși să ajute la redresarea țării noastre, mai ales în plan economic.

„Nu pot să rămân indiferentă la problemele cu care se confruntă românii și la modul în care este condusă țara. Dacă românii nu aveau probleme cu căldura, cu prețurile, nu aș fi riscat din nou, dar cred în români și în România și dacă nu facem ceva, nimic nu se va schimba. Sper că pasul făcut de mine să fie făcut de din ce în ce mai mulți români, dacă vrem să vedem o schimbare.

Sunt mai hotărâta ca niciodată, deși știu că vor urma noi atacuri și mă vor critica, dar sunt un om puternic și perseverent, nimeni nu mă va opri din drumul partidului în care m-am înscris. Sunt acolo oameni capabili, buni specialiști, care au un alt mod de a face politică. Politica consensului, a bunului simț, a respectului, o politică în care ar trebui să ne regăsim cu toții.

Întotdeauna am militat pentru politica consensului, pentru faptul că glasul rațiunii se aude mai tare decât al celui care ridică vocea. Cred că partidul NOI este capabil să cu soluții și să aducă pacea în societatea româneasca”, a spus Viorica Dăncilă la EtnoTV.

Viorica Dăncilă are soluția pentru a ieși din criza energetică

Fostul premier al României susține că țara noastră se află acum într-o poziție favorabilă pentru decizii în domeniul energetic. De asemenea, Dăncilă atacată și actuala coaliție de guvernare susținând că nu au venit cu soluții, deși susțin în repetate rânduri că „românii o duc rău”.

„Eu cred că dacă vezi că nu ești capabil să vii cu o soluție, și aici vorbim de o alianța, care trebuie să-și asume greșelile împreună, dacă ai greșit și a doua oară, unde sunt specialiștii de care vorbesc? De ce nu au făcut o cimisie de specialiști, care să vină cu soluții care să se plieze pe specificul României.

În energie acum este momentul să luăm decizii, când UE a relaxat impunerile din Green Deal. Iar guvernanții români vor să vândă Mintia, în loc să deschidem și alte mine.

În perioada în care am fost premier, mă consultam cu instituțiile din domeniul respectiv când luam o decizie, astfel ca acele măsuri să aducă un plus. Acum mă pot uita în ochii românilor, am adus România la a doua cea mai mare creștere economică din UE. Haide să vedem unde s-a ajuns în doi ani și jumătate. Au prăbușit economia și speranțele romanilor, de aceea m-am întors. Nu știu câți tineri vor face un pas înainte și se vor implica și ei.

Partidul NOI este înființat de oameni tineri, care nu au mai făcut politica, sinceri, patrioți, care au făcut performanță unde au activat. A nu se înțelege că în partid au loc doar cei care nu au mai făcut politică, ci sunt invitați toți cei care au făcut politică în interes național.

Citeam că liderii partidelor constată că românii o duc rău, spun că trebuie luate măsuri, dar ei au toate pârghiile, au majoritate în Parlament, au Guvernul, nimic nu-i împiedică să ia aceste măsuri”, crede Viorica Dăncilă.

Secrete ținute ascunse de PSD, divulgate de Viorica Dăncilă

Fostul premier face declarații surpinzătoare cu privire la partidul din care a făcut parte, susținând că a fost trădată de social-democrați. De asemenea, ea vorbește și despre măsuri benefice românilor, care nu au mai fost duse la îndeplinire, deși se află în programul de guvernare.

„Trebuie să recunosc că programul de guvernare a fost unul foarte bun, dar la care eu nu am contribuit, însă am îndeplinit tot ce era prevazut în el, ceea ce cred că este cel mai greu, pentru că românii au tot primit promisiuni. Eu am fost trădată de propriul partid, pornind de la moțiunea de cenzură. Nu m-a deranjat că m-au trădat pe mine, ci că au trădat promisiunile făcute românilor, nu s-au mai putut face creșterile de pensii, lucruri cu care România acum ar fi dus-o mai bine.

A fost un moment greu, pentru că am văzut atitudinea unor oameni în care am avut încredere. Au fost în stare să sacrifice o guvernare pentru a ocupa niște scaune. Dar eu nu am resentimente față de aceste persoane, pentru că la NOI se merge pe credința autentică, care presupune iertare. M-au sunat mai mulți foști colegi din PSD care m-au felicitat. Am văzut că unii spun că am revenit în politică pentru a distruge PSD. Nu este adevărat, sunt foarte mulți oameni din PSD pe care îi respect și îi apreciez, eu nu vreau să distrug nimic. Vreau să se știe din start că nu aceasta este miza mea”, a mai declarat Viorica Dăncilă.

Fostul premier a ținut să reamintească despre realizările din mandatul său și a redeschis subiectul 10 august 2018, când a fost acuzată că nu a intervenit. Dăncilă susține că a fost surprinsă de faptul că președintele a sesizat la CCR plecarea sa în concediu. Știa despre miting, însă nu și despre violențe. „Am lăsat toate atribuțiile domnului Paul Stănescu, deci el era atunci interimar. Nu am văzut pe nimeni care să vorbească despre ce a făcut domnul Paul Stănescu, ce măsuri a luat”, a susținut fostul premier.

„Aveam o foaie de parcurs pentru fiecare minister, știam cum evoluează lucrurile, și toate măsurile au fost luate pentru România și români. Nu s-a regăsit nicio decizie cu privire la înstrăinarea vreunui bun al statului român. Măsurile din agricultură erau în programul de guvernare și, împreună cu ministrul Petre Daea, le-am implementat foarte bine. Eu cred că România are un potențial agricol, foarte mare și trebuie să-l exploatăm.

Aș fi vrut să văd în PNRR că ne axăm pe această ramură cu mare potențial în România, dar pentru asta ar trebui să existe sprijin, atât de la nivel european, dar și pe plan intern. Se spune acum că nu vom avea probleme cauzate de o criza alimentară, dar la fel au spus la început și cu pandemia, că este o simplă răceală, iar apoi am văzut cu toții ce a urmat”, spune Dăncilă.

Fostul prim-ministru a susținut, din nou, faptul că Birul Executiv al PSD i-a fost cerut în mod fără echivoc să dea o ordonanță pe justiție care să cuprindă măsuri de amnistie și grațiere.

„Mi s-a cerut în BEX să dau ordonanța de amnistie și grațiere și am spus nu. Cred că de a doua zi de când l-am numit pe domnul Ciolacu președinte al Camerei, pentru că eu am făcut asta, de atunci era clară intenția de a fi îndepărtată eu”, a încheiat Viorica Dăncilă.