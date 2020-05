Fostul primar al Capitalei, Viorel Lis, 76 de ani, are necazuri din cauză că a fost nevoit să petreacă ultimele două luni închis în casă, de teama pandemiei de coronavirus.

Atacul cerebral vascular suferit în urmă cu doi ani i-a schimbat viața radical și l-a făcut să pună sănătatea pe primul plan, iar o eventuală infecţie cu Covid-19 i-ar putea fi fatală.

Şi chiar dacă este din ce în ce mai slăbit din cauza vârstei înaintate și a problemelor de sănătate, Viorel Lis nu și-a pierdut simțul umorului.

„Ce să fac la muzeu, să mă lase acolo?”, a reacționat, în stilul caracteristic, în momentul în care a fost chestionat despre măsura redeschiderii muzeelor începând cu data de 15 mai.

Fostul primar recunoaşte că are probleme: „Sunt aceleași probleme de sănătate, dar sunt destul de grave că este vorba de cap, iar Oana are mare grijă de mine. Eu nu am mai ieșit de două luni din casă. Mă plictisesc mai ales că nu mai sunt meciuri, nu mai e nimic, mi-e foarte greu.

Stau toată ziua și mă uit la televizor, fac gimnastică și să vorbesc cu Oana”, a declarat Viorel Lis pentru Antena Stars.