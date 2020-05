Starea de sănătate a omului de afaceri Viorel Cataramă s-a înrăutățit după ce a îmbrățișat o persoană bolnavă de Covid-19. Într-o declarație pentru Antena3, Cataramă a afirmat că a început să dezvolte simptome specifice infecției, dar că speră să nu fi contactat boala.

„Am anumite simptome, sper să nu pățesc nimic. Mi-a crescut temperatura, am oarece apăsare în piept, am nasul înfundat. Nu am aceleași simptome ca acum două zile, îmi dau de gândit. Am ferma convingere că voi depăși, acest virus va intra în mine și va ieși așa cum a intrat. Sunt un bărbat sănătos”, a spus Viorel Cataramă.

El a menționat că următoarele trei, patru zile vor fi decisive și că urmează să se testeze în circa două săptămâni,

„Nu m-am testat. Eu sunt un patriot care-și riscă viața pentru ca țara lui să nu falimenteze și pentru ca drepturile și libertățile fundamentale să nu fie suspendate. M-am dus acolo ca să demonstrez că nu voi păți nimic”, a mai spus afaceristul.

În legătură cu dosarul penal ce i-a fost deschis pentru zădărnicirea combaterii bolilor, Viorel Cataramă susține:

„Dacă pentru o îmbrățișare trebuie să fac pușcărie, așa să fie. O să o scoatem din pământ și pe regina Maria care a făcut ce am făcut eu și o băgăm în pușcărie. Situația este extrem de gravă. Nu putem să mai falimentăm România. Nu putem să rămânem nepăsători”.