Experiment medical revoluționar. Povestea violonistei care a cântat în timpul operației pe creier

Violonista Dagmar Turner a fost diagnosticată cu o tumoră pecreier, în 2019. Odată ce medicii i-au pus acest diagnosticul, artista a crezut că nu va mai cânta niciodată. Însă medicii de la King’s College din Londra i-au propus un experiment medical inedit. Ei au decis să o opereze pe creier în timp ce cânta la vioară. Operația a fost un succes, iar experimentul a fost înregistrat și a făcut înconjurul lumii.

După aproape trei ani de la experimentul care i-a salvat viața, Dagmar Turner și-a reîntâlnit medicul neurochirurg care a operat-o. Ea s-a revăzut cu neurochirurgul de la King’s College Hospital, profesorul Keyoumars Ashkan. Acesta este, de asemenea, absolvent de muzică și cântă la pian.

După revederea cu violonista, pe care a operat-o cu succes, el și-a exprimat dorința de a cânta alături de ea.

Dagmar Turner activează ca violonistă în Orchestra Simfonică din Isle of Wight. Ea a fost diagnosticată cu o tumoră pe creier, prima oară, în 2013, după ce a făcut o criză în timpul unui concert. Pasionată de muzică, a încercat orice tratament care să o ajute fără să fie obligată să renunțe la vioară.

Și a reușit să țină boala la respect timp de șase ani, până în 2019, când un alt consult a stabilit că tumora crescuse foarte mult. Boala devenise din ce în ce mai agresivă, astfel că violonista a fost nevoită să ia o decizie. Medicii i-au propus o intervenție chirurgicală.

Doar că, tumora fiind localizată pe lobul frontal, riscul era să nu mai poată cânta niciodată la vioară. Riscurile erau mari, dat fiind că medicii trebuiau să intervină aproape de acele zone ale creierului responsabile de coordonarea mișcărilor delicate ale mâinii stângi. Distanța față de tumoră a fost la fel de îngustă ca lățimea unui card de credit.

The most clearer footage of Violinist Dagmar Turner, now 53, played the violin so surgeons could ensure parts of the brain which control hand movements and coordination were not damaged during the tumour removal procedure🎻🎻🎻 pic.twitter.com/xkGLuGuiph

