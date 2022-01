Violențe pe străzile din Kiev! Ucrainenii s-au bătut cu forțele de ordine. VIDEO

La Kiev sunt și alte probleme, nu numai iminentul pericol al unei invazii venite din partea Rusiei. În capitala Ucrainei s-au înregistrat, astăzi, proteste violente, pentru că mai multe persoane au protestat împotriva unei legi ce vizează Întreprinderile Mici și Mijlocii (IMM-urile).

Aproximativ 2.000 de manifestanți au rupt gardul şi au încercat să ia cu asalt clădirea Parlamentului din Ucraina, potrivit presei din țara vecină. Conform primelor informații, cel puțin două persoane au fost reținute de forțele de ordine, în urma acestor violențe. Nemulțumirile au început din cauza unei legi privind casele de marcat obligatorii. Micii comercianți sunt nemulțumiți de această lege, iar oamenii se plâng că vor ajunge la faliment și își vor închide afacerile.

#Ukrainian protesters clash with police in front of #Parliament.Unrest

with the protesters of "SaveFOP", owners of small businesses who oppose the tax: they tried to enter the Kiev 'Rada'. Ukrainian lawmakers and journalists were forced to remain inside the building. pic.twitter.com/1FMs7Fkgrk

