Vinurile basarabene au fost prezentate la Convenția Moldo-Americană a diasporei Republicii Moldova din America de Nord

O serie din vinurile produse în Republica Moldova au fost prezentate, ieri, la cea de-a X-a ediție a Convenției Moldo-Americane (MAC10), organizată, anual, de către diaspora statului de peste Prut. Stefan Iamandi, directorul Oficiul Național al Viei și Vinului, prezent la eveniment, a evidențiat angajamentul față de promovarea vinurilor noastre de calitate în SUA, facilitând accesul diasporei din Washington DC la selecția de vinuri, care sunt disponibile pe piața americană, notează Moldpres.

Vocea diasporei statului de peste Prut, auzită de oficialii de peste Ocean

Forumul a reunit peste 250 de membri ai diasporei Republicii Moldova din America de Nord și a fost deschis de Mihai Popșoi, viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Externe și de Samantha Power, administratoarea Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID), care au accentuat conexiunile puternice dintre Republica Moldova și America de Nord.

La rândul său, Ambasadorul SUA în Republica Moldova, Excelența Sa Kent D. Logsdon s-a alăturat celor doi oficiali, la evenimentul din Washington DC. Convenția Moldo-Americană a reunit politicieni, oameni de afaceri, artiști, activiști civici, specialiști din sectorul guvernamental și neguvernamental și a facilitat extinderea conexiunilor economice, culturale și politice (https://moldovanconvention.com/presenters/)

Obiectivul esențial al Convenției Moldo-Americane este de a construi o comunitate puternică și unită, capabilă să îmbunătățească viața cetățenilor moldoveni migrați și, în același timp, să ajute oamenii din Republica Moldova. Reprezintă o platformă ce reunește cele mai strălucite minți și inimile cele mai entuziaste ale diasporei statului de peste Prut în America de Nord, susțin organizatorii.

Vicepremierul Mihai Popșoi: „Cetățenii noștri și-au realizat visul american, dar nu au uitat de casă și încearcă să ajute Republica Moldova, la mii de kilometri distanță”

Vicepremierul Mihai Popșoi a declarat că „moldovenii din SUA au demonstrat unitate și perseverență, implicare și o dovadă a legăturilor noastre trainice cu SUA în plan economic, social și cultural, contribuind la dezvoltarea Republicii Moldova prin investiții, dar și transfer de experiență. Sunt oameni care și-au realizat visul american, dar care nu au uitat de casă și încearcă să ajute Republica Moldova, la mii de kilometri distanță”.

Analizând evoluțiile diasporei din America de Nord din ultimul deceniu, organizatorii Convenției Moldo-Americane susțin că „au fost martori ai modului în care sponsorii și-au dezvoltat afacerile și s-au implicat în viața socială a cetățenilor noștri. Am încurajat voluntari harnici să își arate talentele în fața lumii. Am inspirat și am sprijinit multe proiecte filantropice, culturale, sociale și educaționale care au rădăcini în diaspora Republicii Moldova din America de Nord”.