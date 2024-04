Politica Cum vrea să acționeze Rusia în Republica Moldova. Coruperea și demotivarea alegătorilor







Rusia are un mare obiectiv în Republica Moldova, an acest an și se leagă de referendumul care trebuie să valideze drumul european al țării. La Kremlin se urzesc planuri de destabilizare a acestui proces electoral, iar un pion esențial este Ilan Șor.

Mihai Mogâldea, expert al Institutului pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), a vorbit despre ceea ce pun rușii la cale în această perioadă cu mare miză.

Rușii mizează pe rețeaua criminală pe care o are Ilan Șor în diferite localități din Basarabia, pentru a corupe alegătorii și a-i motiva să nu participe la referendum.

Cum vrea Rusia să deturneze referendumul din Republica Moldova

„Ilan Șor va avea un rol important în campaniile electorale pentru alegerile prezidențiale și parlamentare. El va fi cel responsabil de mobilizarea electoratului pentru referendumul din această toamnă. Ceea ce va face Ilan Șor va fi o continuare la strategia care a aplicat-o pentru alegerile locale din toamna anului trecut în anumite localități. Miza va fi legată de referendum și încercarea de a demobiliza alegătorii pentru ca să nu participe la acest proces, pentru asta Ilan Șor va fi gata să plătească orice sumă de bani necesari și rușii mizează pe rețeaua criminală pe care o are Șor în diferite localități pentru a corupe alegătorii și a-i motiva să stea acasă cu ajutorul banilor. Asta va fi rolul lui Șor la alegerile prezidențiale”, spune Mihai Mogâldea.

El mai crede că Rusia este neapărat interesată de alegerile prezidențiale din Moldova, ci, mai degrabă, de cele parlamentare, ce vor fi programate anul viitor.

O altă mare miză a Kremlinului

„La alegerile parlamentare de anul viitor se schimbă mult ecuația pentru că acolo Ilan Șor va avea toată libertatea și toată deschiderea din partea Rusiei pentru a atinge un scor electoral cât mai bun. Cred că noi trebuie să urmărim mai atent acțiunile întreprinse de toate aceste forțe pro-ruse: Șor, Vlah, Dodon, Ion Ceban. Toți ei lucrează activ nu pentru a câștiga alegerile prezidențiale, miza este alegerile parlamentare de anul viitor. Atenție mare să nu cădem în capcana acestor alegeri prezidențiale pe care rușii nu le consideră atât de importante. Ba mai mult decât atât sunt sigur că Rusia nu urmărește să învingă la aceste alegeri.

Ei sunt în mare parte convinși că Maia Sandu are cele mai mari șanse să obțină un al doilea mandat. Mizele sunt două – să nu treacă referendumul (să nu atingă pragul de validare) și alegerile parlamentare de anul viitor, unde rușii vor să obțină majoritatea cu orice preț. Mizele, care sunt de ordin electoral, pot fi obținute, mai degrabă, printr-o critică nuanțată a guvernării și prin corupție electorală. Mingea a fost aruncată în terenul pro-rușilor din Moldova de către actuala președintă Maia Sandu, atunci când a lansat această inițiativă a referendumului pentru aderarea la UE”, a mai explicat expertul.