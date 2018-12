Vine Boc la București sau se mută Capitala la Cluj?

Prima alianță a județelor din România a fost oficializată, în acest weekend, la Timișoara. Alianța Vestului a fost înființată de patru primari ai celor mai importante municipii din vestul țării: Ilie Bolojan (Oradea), Emil Boc (Cluj-Napoca), Gheorghe Falcă (Arad) și Nicolae Robu (Timișoara).





La scurt timp de la lansarea proiectului, cei patru edili au fost acuzați că vor să se delimiteze de restul țării și s-a vehiculat că se pregătește, în interiorul PNL, accederea sau revenirea lui Emil Boc la București, mai ales că urmează un an electoral. Nicolae Robu îi dă credit lui Boc pentru o funcție de conducere la nivel național. „Într-o perioadă foarte grea (n.r. când a fost premier) a făcut dovadă că este un om capabil, dar și de când este primar. Are toate drumurile deschise. Pentru moment, suntem focalizați pe acest proiect, mai departe, fiecare cu aspirațiile lui”, a declarat, ieri, primarul din Timișoara, pentru Evenimentul zilei.

Contactați de Evenimentul zilei, cei patru primari, cu exceptia lui Emil Boc, care se afla la Viena într-o vizită de lucru și nu a răspuns la telefon, au negat că proiectul este o delimitare de restul țării. „Această alianță nu este constituită împotriva nimănui. Este o structură informală, de cooperare și schimburi. Dorim să colaborăm cu Guvernul României, oricare ar fi el. Eu am rămas uluit de anumite speculații”, a spus Nicolae Robu. „Această Alianță a fost proiectată înspre binele cetățenilor celor patru orașe, nu împotriva României”, a declarat Gheorghe Falcă. „Inițiativa nu are nicio legătură cu vreo delimitare. Permite comunităților să se dezvolte, vom atrage mai multe investiții”, a afirmat Ilie Bolojan, care nu ia în calcul o funcție la București, deoarece are un mandat de dus la capăt.

