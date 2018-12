Planta MINUNE recomandată de specialişti de SĂRBĂTORI. Curăţă ficatul, scade glicemia şi colesterolul

Planta numita anghinare este una dintre cele mai populare culturi comestibile din regiunea mediteraneana, cunoscuta inca din timpuri stravechi pentru beneficiile sale pentru sanatate si proprietatile medicinale importante.





Anghinarea este folosita in gastronomie (bulbul florii) si in medicina naturista (radacinile si frunzele de anghinare). Consumata in stare proaspata, poate sa trateze diareea cronica diabetul, hemoroizii, varsaturile si migrenele, potrivit antena3.ro

Pulpa anghinarei contine un antioxidant din familia polifenolilor, numit cinarina, ce stimuleaza puternic procesul de functionare a bilei.

Deasemenea, datorită cinarinei si a altui antioxidant, silimarina, anghinarea este benefica si pentru activitatea ficatului.

Studiile au demonstrat ca aceasta leguma verde ajuta la regenerarea tesutului hepatic. De altfel, anghinarea este folosita de multa vreme in medicina alternativa, ca remediu pentru tulburarile hepatice.

Pe lângă faptul că stimulează debitul de bilă secretată, frunzele de anghinare au şi o acţiune diuretică, de scădere a colesterolului şi a lipidelor.

Totodată, anghinarea taie greaţa şi calmează durerile de stomac.

Anghinarea este recomandată în insuficienţa biliară, în colecistite subacute şi cronice şi în hipercolesterolemii.

Infuzia se prepară dintr-o linguriţă de frunze la o cană cu apă. Se beau 2 căni pe zi. După 2 săptămâni, cantitatea de fruze se poate mări la 2 linguriţe. Se poate utiliza şi Anghirol soluţie – 10-30 de picături pe zi sau drajeuri – 2-3 drajeuri pe zi – extracte standardizate.

