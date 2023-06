Viktor Orban, de ziua Tratatului de la Trianon: Ungurii nu pot fi rupți. Păzim Bazinul Carpatic cu demnitate

Premierul Viktor Orban a transmis un mesaj cu ocazia zilei Tratatului de la Trianon. Șeful Guvernului de la Budapesta a susținut că poporul maghiar este încăpățânat și că în ciuda tuturor pierderilor din trecut, ungurii nu au renunțat să își apere pământurile. Premierul maghiar a mai adâugat că ungurii din strâinătate nu vor fi niciodată îndepărtați de țara lor natală.

„Nu am refuzat niciodată să participăm la propria noastră înmormântare. Nici străbunicii noștri nu au renunțat. Ei nu au îngenuncheat și nu au cerut milă. Am stat pe picioarele noastre și am îndurat. Stăm pentru că suntem acasă. Ungurii nu pot fi rupți! Păzim Bazinul Carpatic cu demnitate, care este și misiunea noastră”, a spus Viktor Orban. Declarațiile premierului maghiar vine la doar o zi de când un secretar de stat a vorbit despre reunificarea Ungariei și despre maghiarii „blocați” în afara țării.

Ungaria se gândește la reunificare

Secretarul de stat adjunct pentru Politică Națională al premierului Viktor Orban, Péter Szilágyi, a făcut o serie de declarații privind reunificarea Ungariei, dar și despre cetățenii maghiari care sunt „blocați” în afara țării. Oficialul de la Budapesta speră să ca cetățenii din Ungaria să aibă un viitor în Bazinul Carpatic. De asemenea, oficialul maghiar susține că toți ungurii care se află în afara țării au crezut că limba maternă, tradițiile și cultura lor vor fi respectate și vor face parte din viața lor de zi cu zi.

„Am decis să începem reunificarea națiunii, iar maghiarii care trăiesc în străinătate vor deveni din nou membri cu drepturi depline ai națiunii”, a declarat secretarul de stat al premierului maghiar. Oficialul de la Budapesta a susținut maghiarii din afara țării au reușit să facă față tuturor greutăților în ultimii ani. „Scopul politicii naționale este de a sensibiliza publicul cu privire la responsabilitatea noastră față de maghiarii din afara granițelor. Maghiarii au trecut testul timpului și, datorită politicii naționale din ultimii ani, sunt mai puternici ca niciodată”.