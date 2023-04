Viktor Orban avertizează că imigrația va diviza UE înainte de alegerile parlamentare

„Vor exista două civilizații în UE”, a declarat Viktor Orban la Budapesta: „Una mixtă musulmană-creștină în Occident și una tradițională europeană-creștină în Europa Centrală”.

Orban și-a expus obiectivul de a alege o majoritate anti-imigrație la alegerile parlamentare din mai ale blocului comunitar.

„(Cea) mai importantă problemă politică pentru noi este alegerea PE (Parlamentul European). 52% dintre maghiari cred că cea mai mare provocare în UE este imigrația. Doar noi putem decide cu cine vrem să trăim în viitor”, a declarat Orban.

Guvernul conservator și naționalist al lui Orban, care s-a angajat să continue rezistența la migrația în masă în Uniunea Europeană, s-a confruntat cu o serie de proteste în ultimele săptămâni.

Orban a susținut că majoritatea maghiarilor au opinii iliberale și că liberalii sunt dușmanii libertății în Europa.

„Am ajuns într-un punct în Europa în care liberalii au devenit inamicul numărul unu al libertății”, a declarat Orban. Orban a dat exemplul politicianului belgian și lider al Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa, Guy Verhofstadt, ca fiind o persoană care amenință libertatea Europei.

Orban a lăudat stabilitatea financiară a Ungariei

De asemenea, Orban a lăudat stabilitatea financiară actuală a Ungariei, citând o creștere a PIB-ului de 4,6%, în timp ce datoria de stat a scăzut cu 71%. Cu toate acestea, el a declarat că Ungaria nu are o dată pentru aderarea la zona euro, deoarece viitorul monedei nu este clar.

În timpul discursului, Orban s-a referit la vicepremierul italian de extremă-dreapta Matteo Salvini ca fiind „încă propriul său erou” și a salutat proiectul polono-italian care vizează cooperarea anti-imigrație.

Salvini s-a aflat miercuri la Varșovia pentru a discuta despre formarea unei alianțe eurosceptice cu liderul partidului de guvernământ din Polonia.

„Am mari speranțe în cooperarea polono-italiană. M-am săturat că Partidul Popular European (PPE) cooperează doar cu liberalii. Ar trebui să ne uităm la dreapta din PPE”, a declarat Orban.

Salvini s-a alăturat lui Orban în august 2018 în lansarea unui manifest anti-migrație.

În cadrul conferinței de presă, corespondentul Euronews Robert Csakany l-a întrebat pe Orban de ce îl susține pe Manfred Weber, care a votat pentru rezoluția articolului 7 împotriva Ungariei.

„Prietenul meu, Manfred Weber a fost pus sub acuzare”, a răspuns Orban.

Orban a abordat tulburările recente din Ungaria spunând că îi ascultă pe protestatari și nu încearcă să evite dezbaterile, dar a dat asigurări că majoritatea sa parlamentară ia decizia finală.

El a anunțat că va avea loc o dezbatere în plen, cu referire la modificarea legii muncii din Ungaria, care a fost adoptată de parlament în decembrie și care s-a confruntat cu critici intense, declanșând cel mai mare protest de stradă din ultimul an.

Legea a fost supranumită „legea sclaviei” de către critici, deoarece permite angajatorilor să ceară personalului să lucreze două ore în plus față de o zi de lucru medie – echivalentul unei zile de lucru în plus pe săptămână. Asta înseamnă până la 400 de ore suplimentare pe an.

Orban a anunțat că orice ore de muncă suplimentare trebuie plătite și că nu există „nicio altă opțiune”.

Nu toată presa maghiară a fost prezentă la conferința de presă, deoarece șase instituții au fost interzise din cauza „lipsei de spațiu”. La conferința de presă de joi nu au fost reprezentate punctele de vânzare Magyar Hang, Azonnali, Klubrádió, Mérce, Direkt36 și Alfahír.

Orban a declarat că nu acordă interviuri presei independente sau de opoziție pentru că nu vrea să se lupte (verbal) cu jurnaliștii, potrivit euronews.com.

Orban a refuzat să răspundă la întrebări despre averea acumulată de membrii anturajului său, spunând că conferința de presă nu s-a axat pe „afaceri”. Unul dintre prietenii săi din copilărie a devenit unul dintre cei mai bogați oameni din Ungaria după ce a câștigat o serie de contracte de stat, în timp ce OLAF, organismul de supraveghere antifraudă, a avertizat cu privire la utilizarea fondurilor UE în proiecte legate de ginerele premierului.

„Puteți verifica rapoartele mele personale privind averea din ultimii 30 de ani”, a declarat Orban, „Avem reguli stricte privind transparența”.