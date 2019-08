Viitorul transmisiunilor sportive. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

8 august

Pe 8 august s-au născut Dustin Hoffman, Benny Carter, Ernest Lawrence, Dino De Laurentiis, Johann Cristoph Adelung, Emil Marinescu, Dimitrie Onofrei, Constantin D. Chiriţă, Saşa Pană, Gheorghe Cartianu-Popescu, Liviu Bratoloveanu, Viorica Viscopoleanu.

Pe 8 august în calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Emilian Mărturisitorul din Cizic şi Miron din Creta. Nimic în ”Kalendar”.

„Evenimentul Zilei” de acum exact 45 de ani, la 8 august 1974, a fost demisia preşedintelui american Richard Nixon. A fost primul şi ultimul președinte american care și-a dat demisia, până acum, cel puțin. După el, numai papa şi-a mai dat demisia!

Era pe vremea când un cotidian de mare tiraj, ”The Washington Post” putea doborî un preşedinte al SUA! Ce vremuri, nobili și cinstiți jurnalişti!

După episodul Watergate, politicienii au luat măsuri drastice. Care se văd în toată lumea. Controlul presei, cu orice mijloace!

Vedeţi, în presa mondială, şi în presa noastră, sunt promovate subiectele cu caracter malefic, deci rele, sexuale, tâmpite, perverse, nenormale, exegeza infractorilor, crime, accidente, catastrofe – care atrag atenţia unui mari majorităţi rudimentare. După cum medicii spun că suntem ceea ce mâncăm, teoreticienii informaţiei spun că facem ceea ce ştim. Şi ştim şi suntem ce ni se spune. Dacă ni se spun rahaturi, ”deep fake news” apoi suntem… ceea ce suntem!

Tot despre comunicare, multimedia, este următoarea informație:

Uniunea Internațională pentru Telecomunicații-UIT a făcut publică o specificație tehnologică ce are la bază o soluție a EBU, numită ADM Renderer, ce va permite fabricanților să propună noi soluții pentru produse dotate cu capacități Next Generation Audio-NGA. Pentru producătorii de conținuturi și radiodifuzori, această tehnologie deschide calea unei noi generații audio, fără obligația de a trebui să aleagă între mai multe sisteme NGA comerciale, fiecare fiind specific pentru unele regiuni.

Soluția propusă de grupul EBU intitulat Broadcast Technology Futures, s-a bucurat de un mare succes, fiind completată cu propuneri și de alți radiodifuzori, dar și de principalii furnizori de sisteme NGA, Dolby și Fraunhofer.

Dar ce este NGA ? Imaginați-vă că priviți o transmisiune sportivă internațională în direct, pe telefon. Vă puneți și căștile și auziți ambianța din stadion mult mai vie decât o transmisie stereo normală. Alegeți un comentator, ajustați volumul și într-o clipă, vă simțiți ca și când v-ați afla pe stadion. NGA este foarte atrăgător pentru producătorii de conținut, deoarece poate combina diverse funcționalități, în special traducerea în mai multe limbi, servicii pentru hipoacuzici și un sunet imersiv la 360 grade.

Aparatele destinate utilizatorilor finali compatibili NGA, creează automat o combinație potrivită în funcție de capacitățile fizice ale sistemului de lectură audio și permit utilizatorului să aleagă opțiunile cele mai potrivite pentru nevoile sale. Astfel, pe aparate normale se pot adăuga foarte multe opțiuni pe baza unor programe ce trebuie activate. În acest fel, NGA devine o tehnologie foarte practică ce permite furnizarea unor servicii audio extrem de variate. De menționat că în prezent se utilizează mai multe tipuri de servicii NGA comerciale, cum sunt Dolby, Fraunhofer și Xperi pentru cinematografe și la un număr din ce în ce mai mare de aparate de televiziune. Asta înseamnă că în prezent, creatorii de conținuturi pot alege unul dintre diferitele formate ale NGA pentru a-și pregăti conținuturile ce vor fi difuzate într-o regiune anume, pe o platformă audio-video.

Publicată în 2018, specificația ADM Renderer a EBU indica exact calea ce trebuie urmată pentru a rezolva o anumită problemă. Specificația finală adoptată de UIT este rezultatul încorporării mai multor soluții tehnice propuse de radiodifuzori publici și comerciali.

Și, nelipsitul articol din curierul din Bruxelles:

Comisia Europeană a deschis o consultare referitoare la primii doi ani de dezvoltare a programului Europa Digitală. În perioada 2021-2027, programul va investi în noi tehnologii digitale capabile să-i ajute și mai multe pe cetățenii europeni și companiile europene. Cetățenilor li se cere să spună ce cred despre transformările digitale aflate în curs de desfășurare în societate și în economie. Care ar trebui să fie rolul Europei? Cum se poate garanta faptul că cetățenii și companiile chiar pot să beneficiaze de pe urma implementării ultimelor tehnologii digitale?

Comisia pregătește acum continuarea programului Europa Digitală care va aduce investiții de 9,2 miliarde de euro – sub rezerva aprobării lui de către noul Consiliu și Parlamentul European. Noul program vizează dezvoltarea unor tehnologii digitale inovatoare în cinci domenii cheie : superinformatica, inteligența artificială, siguranța cibernetică, competențele digitale avansate și folosirea lor pe ansamblul economiilor și societății, în conformitate cu obiectivele și valorile înalte pe care și le-a propus UE în materie de dezvoltare durabilă. Obiectivul acestui nou program este ameliorarea competitivității Europei în economia digitală mondială, creșterea autonomiei sale tehnologice prin sporirea capacităților sale. Acest program va oferi UE ocazia de a contribui într-o manieră substanțială la investițiile în capacitățile digitale, investiții pe care niciun stat membru nu și le poate permite singur. Prin consultarea publică lansată online, Comisia Europeană va aduna informații din toate statele membre, de la IMM-uri și marile companii, administrație publică, organizații, universități, asociații de cetățeni si cetățeni individuali. Consultarea se va încheia pe 25 octombrie 2019. Contribuțiile trimise vor ajuta Comisia Europeană să finalizeze Orientările pentru o Europă Digitală, program al cărui proiect poate fi consultat online.

Vor urma programe de lucru și apeluri de propuneri pentru primii doi ani ai programului: 2021-2022. Consultarea va arăta dacă statele membre sunt pregătite să participe la program și va face cunoscute preocupările cetățenilor. Un forum despre Excelența Digitală va avea loc la Helsinki, pe 19 și 20 septembrie 2019.

Noul program al Comisiei va propune programe cu mai multe obiective: achiziționarea a cel puțin două supercalculatoare de ultimă generație în plan mondial până la sfârșitul lui 2022, necesare în industria europeană; implementarea și accesibilitatea la spații de date și de experimentare în inteligența artificială în toată Europa, în domenii cum sunt sănătatea, fabricarea produselor, mediu, mobilitate și energie; sporirea siguranței cibernetice prin dezvoltarea unei infrastructuri paneuropene de comunicare cuantică și prin adoptarea unui sistem de certificare pentru produsele folosite în sistemele de siguranță cibernetică; programe de master pentru inteligența artificială, informatică avansată și siguranță cibernetică, etc.

Chestionarul online conține un număr de întrebări și posibilitatea de a furniza comentarii suplimentare. Participarea a fost deschisă pe 25 iulie , până pe 25 octombrie 2019.

Ceva nu este în regulă! Eurobarometrul de primăvară pune România, alături de Portugalia, pe primul loc, în preferințele unioniste ale populației. Ori românii s-au prostit și ticăloșit de tot, ori cei de la Comisie mint de îngheață apele. Probabil, amândouă ipotezele sunt corecte.

Nici Perseidele nu mai sunt ce au fost. Din cauza turbulenței atmosferice și a poluării, inclusiv cea luminoasă, abia dacă am văzut trei amărâți de meteoriți într-o jumătate de oră. Poate mâine noapte, este mereu această speranță, pentru că mâine este, în definitiv o altă zi!

BERBEC Conjunctura indică mici probleme, evită nepăsarea, graba şi nerăbdarea. Totuşi, realizezi că ezitările tale de acum câteva zile nu au avut niciun motiv! Ziua de azi îţi aduce noi speranţe şi noi oportunităţi în domeniul sentimental. Este greu să respecţii convenienţele, îţi apar ca nişte reguli ipocrite şi uneori chiar inutile – dar sunt regulile mediului social. Atenţie, însă, aparenţele trebuie intotdeauna salvate, este regula jocului pe care trebuie sa o respecti daca vrei să fii apreciat de anturajul tău.

TAUR O zi liniştită în care şi evenimentele parcă s-au topit de căldură. Oricum, nimic notabil nu pare a se întâmplă. Dar, lucrurile pot să evolueze, în viitorul apropiat, foarte interesant. Cu Venus, planeta ta guvernantă, relativ bine aspectată, perioada apare ca una obişnuită şi echilibrata. In domeniul sentimental trebuie să faci mai mult efort decât în mod obişnuit ca să realizezi ce ţi-ai propus. Nebunia verii se strecoară şi în sufletul tau – vremea şi vremurile sunt ciudăţele rău. Aşa că o mică pasiune trecatore, ca o mică furtună în borcanul cu melancolie, este tot ce ţi se poate întâmpla, mai rău. Deci, poate te îndrăgosteşti din nou pentru că este o stare care îţi face bine şi te motivează!

GEMENI Posibil conflict dintre sentimente şi logică. Nu forţa găsirea unei soluţii, nu lua decizii importante. Amână toate întâlnirile pe care le poţi reprograma. Nu promite nimic, nu discuta mult! Dacă eşti solo atenţie la micile accidente domestice în care eşti specialist – închisul uşii peste mână, aprinsul feţei de masă cu ţiagareta etc – pentru că tu gândeşti infinit mai repede decât acţionezi. De aici rezultatele nedorite în sinergia dintre spirit şi materie! Pentru cei din zodie care fac parte dintr-un cuplu, duo adică: atentie, nu eşti avantajat în comunicare şi în imagine. Trebuie să eviţi cu diplomaţie discuţiile în contradictoriu ca să nu se transforme în reproşuri şi scandaluri neplăcute.

RAC Norocul nu te ocoleşte, oriunde a fi şi orice ai face. Nu este vorba de bani sau glorie, ci de ceva mult mai important, de preţuirea celor dragi. Tot ceea ce începi astăzi este favorizat! Ai o perioadă bunicică şi lucrurile par să se aranjeze. Este timp şi de muncă, dar şi de distracţie! Veşti de departe, consultă-ţi e-mail-ul, reţeaua de socializare, sau mai prozaica cutie de scrisori. Este cazul să devii mai practic şi ceva mai diplomat, totodată. Aşa trebuie, nu mai cere explicaţii! Aspecte uşor nefavorabile la bani, dar foarte bune la dragoste şi sănătate, asta spune şi vorba din bătrâni. Nu-ţi schimba intenţiile, tenacitatea aduce succes în domeniul emoţional!

LEU Eşti curajos în discursul tău. Adică ai, ca de obicei, gura mare, ar spune detractorii tăi! Astăzi vezi mai bine în ograda vecinului decât în propriul buzunar, atenţie la cheltuieli inutile! „Gură Mare” este al doilea nume al Leului. Dar şi hohotele tale de râs, în cascadă îţi fac renumele. Este una din zilele acelea când viaţa poate fi ca un parfum franţuzesc. Nu că ţi s-ar cuveni ceva, sau că ai avea unele merite, urmare unei munci deosebite şi a unor rezultate strălucite, dar gura ta mare şi tupeul tau sunt argumente suficiente în lumea asta superficială şi decadentă. Totusi intri puţin în viteză şi laşi lenea marilor feline pe mai târziu, pentru ca ai nevoie, dupa caz, de o rochiţă sau de o cămaşe calcată. Nu-ţi face griji inutil, viitorul îţi este favorabil, însă! De fapt, nici nu îţi făceai, te lingeai doar pe botişor!

FECIOARĂ Conjunctura este favorabilă, mai puţin în domeniul familiei, partenerului. Cu tact şi calm poţi evita discuţiile. Zâmbeşte mult şi nu da replica. Pe total o zi bună, în special pe seară. Nu întreprinde nimic important sau riscant. Evită intimităţile despre secretele altora, ca să nu faci confidenţe, sau compromisuri indiscrete. Ascultă, însă, cu mare atenţie. Totusi, se schimbă registrul influenţelor astrale şi începi să simţi presiunea în cele trei domenii consacrate: banii, sănătatea şi dragostea. Ai nevoie de bani pentru reparat maşina, instalaţiile de aer conditionat ale casei costă o avere, încasările întârzie, iubitul a plecat iar în Spania – iată o gamă largă de trăiri caracteristice!

BALANŢĂ Ai o atitudine de rebel fie solo, fie în duo. Sfidezi şi îţi face plăcere. Daca eşti solo poţi să te dai mare şi tare în faţa pisicii! Dar dacă eşti duo şi partenerul nu are nervii buni… Dacă reuşeşti să te stăpâneşti şi să eviţi graba şi încăpăţânările, nu se va întâmpla nimic notabil. Oricum fiecare Paradis are şarpele lui. Al tău se numeşte „falsă viziune asupra realităţii”. Adică o să auzi, mai ales dimineaţa, la minciunele, minciuni şi minciuni sfruntate, cât să ai provizie prntru un an de zile. Amintindu-ţi că te aflii într-o democraţie adică poţi să faci ce vrea muşchii tăi, drept pentru care şi tu te vei simţi obligată sau obligat să emiţi „false judecăţi de valoare”. Aşa este la tenis!

SCORPION Nu crede cu ochii închişi tot ce ţi se spune, toate veştile primite. Verifică şi vezi cui foloseşte ca tu să primeşti astfel de informaţii! Fii vigilent pentru că situaţia nu e clară deloc! Nu este foarte bine să pleci în delegaţie sau în călătorii de afaceri. Zâmbeşte şi totul se poate rezolvă. Pe cât posibil, astăzi nu schimba nimic. Păstrează-ţi calmul, farmecul şi stilul de viaţă imperial cu ştaif. Gandirea pozitivă şi arborarea unui zâmbet permanent te fac sa obtii sprijin chiar de la persoanele care nu te plac aşa de mult. Cel puţin astăzi!

SĂGETĂTOR O dimineaţă densă în care ai multe de făcut, fie că eşti la serviciu, fie la munte, sau la mare. Oferă-ţi mici pauze în care să te dedici pasiunilor tale, îţi ridică moralul şi te relaxează. Spiritul de dreptate care te carcacterizează te face să iei o atitudine care este destul de discutată de partener dacă eşti duo. Până la urmă, ori se uită, ori obţii „consensul”. O realizare notabilă în a doua jumătate a zilei, se pare că este o veste bună. Nu te lăsa copleşit de rutina zilnică, e cam patetic, ce mai, de-a dreptul jalnic – căută să te distrezi şi să legi noi prietenii, mai ales dacă eşti solo. Nu exagera cu munca şi efortul, în general, pentru ca stelele indica o supărătoare tendinţă catre surmenaj si depresie. Învigătorii sunt nişte persoane abile şi tenace odihnite nu nişte nefericiţi crăcănaţi de muncă.

CAPRICORN Astăzi dai dovadă de realism şi îţi creionezi bine scopurile, atât în viaţa profesională cât şi în cea sentimentală. Cooperează mai bine cu partenerii şi spune-le exact ce aştepţi de la ei. Pe total o zi bună, în special pe seară. In domeniul sentimental unele promisiuni pe care tu le iei drept garantii te fac sa sari in sus de bucurie, dar stelele zic sa dai dovada de răbdare. Primesti o veste buna, o informatie valabila dar inca totul este la inceput. Din nou te bucuri de mare popularitate printre prieteni, mai ales ca veselia si energia ta te fac un companion foarte placut. Esti foarte constient de valoarea efortului tău de a produce şi menţine armonia şi optimismul. Roadele acestei silinte se vor vedea in curind si vei fi incantat de rezultate.

VĂRSĂTOR Menajează-ţi nervii dar şi pe ai celor din jur! Ai mereu ceva de obiectat şi lucrul acesta nu te face popular nici la birou, nici pe plajă. Vorbeşte mai puţin şi aşa poţi să ai prieteni mai mulţi! O veste bună urmată de o mică pierdere. Atenţie la mijloacele de transport în comun. Nu te lăsa tentat de cumpărături extravagante. Nu apăsa pe acceleratorul vieţii când nu trebuie. Dar pe termen lung in domeniul emotional, gandind strategic, lucrurile se mai aranjează. Simţi o oarecare insecuritate sentimentală – atenţie, casa relaţiilor umane este prost aspectată! Strânge-i pe toţi ai tăi în jurul tău şi laudă-i şi spune-le vorbe bune, mai ales dacă eşti în vacanţă – au nevoie de asta, chiar dacă eşti ocupat!

PEŞTI Astăzi crezi că există „ceva” între tine şi ceilalţi. Cei din jur se schimbă neîncetat, sunt nesiguri. Cu toate că eşti un semn adaptabil, mutabil, superficialitatea nu te-a ispitit niciodată! Mai multe obligaţii uitate se fac simţite spre sfârşitul zilei. Totusi, planetele şi indicatorii astrologici îţi sunt favorabili. Astrele îţi sunt favorabile, indică lucruri bune: sănătatea îţi este bună, viaţa personală – aproape armonioasă, iar situaţia financiară nu îţi mai pare teribilă. Te simti excelent si in relatia pe care o ai, ceea ce este un motiv să zâmbeşti şi să te simţi confortabil.

