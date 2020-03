„In calitatea mea de consultant politic, am curajul sa fac urmatoarea afirmatie, si anume ca PNL va pierde alegerile din 2020.

Pana acum n-am spus asta niciodata, chiar daca am aceasta calitate de membru simplu al PSD, pana in acest moment inca operam cu ideea ca PNL va castiga aceste alegeri care sunt chiar mai importante decat alegerile din 2019, europarlamentare, respectiv prezidentiale, insa, in urma acestei bulversari interne si publice, intr-un moment de mare emotie si de responsabilitate, lucrurile pe care le-a facut PNL il plaseaza in acest moment in calitatea de perdant dupa analiza mea, nu azi, dar o sa vedeti in urmatoarele saptamani.

Sigur, si criza va avea un rol, dar aceste gesturi politice astazi i-au descalificat intr-o mare masura”, a mai spus Gusa.

Totodată, acesta a făcut și câteva previziuni cu privire la rolul pe care-l va avea, de acum, Ludovic Orban.

„Cred ca Ludovic Orban nu va mai fi presedintele partidului de dupa localele pe care PNL le va pierde”, a spus Gușă.

Întrebat dacă va fi Ludovic Orban nominalizarea pe care o va face Klaus Iohannis și dacă va primi și votul din partea Parlamentului, Gușă a explicat că este foarte probabil ca acesta să nu mai fie alegerea președintelui.

„S-ar putea sa nu fie Orban. Asa par treburile din ce a postat Florin Citu tocmai pentru ca ar fi nevoie de voturile PSD si PSD a anuntat ferm ca nu are probleme sa voteze din responsabilitate un guvern, are insa probleme cu doua persoane, Ludovic Orban, care, dupa aventurile din ultimele saptamani e clar ca nu mai merita un mandat de prim ministru, din pacate, si o spune unul care l-a aparat in tot anul 2019.

Nu mai am pe cine apara. Din pacate, acel Orban nu mai exista. Si PSD-ul a mai spus ca nu sustine niciun premier in persoana lui Costache, actualul ministru al Sanatatii.

In aceste conditii in care PSD-ul, pe buna dreptate si responsabil nu este dispus sa zicem doar la persoana lui Orban sa ne referim sa-l sustina, si avand nevoie de voturi, pentru ca in mod evident nici PRO Romania nu mai voteaza si probabil nici PMP-ul, ALDE sigur nu, nu mai sunt voturile pentru Orban.

Ar putea sa fie voturile pentru un guvern de responsabilitate pe care il va propune cel desemnat de Klaus Iohannis, cu conditia ca Ludovic Orban sa nu fie cel desemnat”, a mai declarat consultantul politic.

