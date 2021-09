VIDEO/ Povestea neștiută a Gabriele Szabo. Și-a cunoscut soțul pe când avea 13 ani și de atunci au fost de nedespărțit

Cei doi s-au îndrăgostit pe vremea când el o antrena, adică de acum 33 de ani, și au fost, pe lângă relația antrenor-sportiv, iubiți, prieteni, parteneri de afaceri. Acum își continuă povestea de dragoste, însă într-un ritm mai calm, mai relaxați, bucurându-se mai mult unul de compania celuilalt.

Cel puțin așa reiese și din cele mai recente imagini realizate de fotoreporterii EVZ. Gabriela și Szolt au ieși în oraș, alături de un grup de prieteni, pentru a se bucura de ultimele zile călduroase din acest an. Pentru că afară era plăcut, cei doi au rămas pe terasa restaurantului și după lăsarea serii. Cât timp el a savurat din țigară, Szabo s-a întreținut cu ceilalți participanți de la masă. „În 1988 am participat la un cros școlar în parcul din Bistrița. Întâmplător Zsolt mergea spre antrenament, habar n-avea că e vorba de un cros școlar, nu era o competiție anunțată. Eu am câștigat. Profesorul Zsolt Gyongyossy m-a întrebat cum mă cheamă, în ce clasă sunt și dacă vreau să fac atletism. Eu habar nu aveam ce înseamnă, m-am dus fericită acasă cu diploma pe care am câștigat-o și i-am cerut voie tatălui meu să mă duc a doua zi la stadion”, a povestit Gabriela Zsabo la gsp.ro.

Zsolt e singura ei familie

De când a rămas fără ambi părinți, Gabi Szabo s-a apropiat parcă și mai tare de soțul ei, Zsolt fiind în continuare principalul ei sprijin moral. „În momentul de față, de când m-am retras, toate lucrurile le facem împreună. Pentru că am fost crescută conservator am învățat să respect valorile familiei, să-mi respect soțul, să respect cuvântul ăsta care înseamnă căsnicie. Căsnicia nu este ușoară, vorbesc din experiență, sunt cu soțul meu din 1995”.