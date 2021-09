VIDEO. O vedetă TV își lasă familia în țară și se mută în Turcia. ”Eu sunt omul care crede că totul se întâmplă cu un scop”

Zilele trecute, oficialii postului PRO au anunțat că vor face investiții considerabile și în canalele secundare ale trustului. Un prim pas este un reality show care se va filma în Turcia și care va fi moderat de Majda.

„Este un proiect foarte frumos și abia îl aștept. Se face în Turcia. Eu sunt omul care crede că totul se întâmplă cu un scop și întotdeauna drumul, de când sunt în televiziune, aproape 15 ani, m-a dus acolo unde a fost nevoie de mine. Am considerat că dacă am fost sunată pentru acest proiect, am zis că atâta timp cât este vorba despre iubire, am zis DA. N-a fost o decizie foarte ușoară având în vedere că o să fiu plecată de lângă Jacqueline o perioadă destul de lungă, dar mi-am ordonat lucrurile și o să fie foarte bine”, a povestit Majda Aboulumosha pentru EVZ.

Spre deosebire de Cristina Dorobanțu care nu este căsătorită și nu are nici copii, sau de Andreea Mantea care l-a luat pe fiul ei, David, cu ea la Istanbul, Majda a ales să nu o ia pe fiica ei din România. Pentru că Jacqueline mai are puțin și începe școala, Majda nici nu a luat în considerare posibilitatea de a o lua dintre prietenii și colegii ei.

„O să vină mama mea în țară, o să stea cu ea. O să-l am pe Mihai alături. Toată familia mă susține. Eu o să muncesc foarte mult, așa că ei or să mă viziteze. Eu nu știu cât timp o să am pentru că weekend-ul nu îl am liber. O să stau câteva luni bune în Turcia pentru că este un reality show. O să se filmeze 24 din 24, adică oamenii când nu or să vadă pe TV, or să urmărească pe online, or să știe absolut tot ce se întâmplă. Totul este real, autentic, iar mie asta îmi place”, ne-a mai spus prezentatoarea TV.

Deși mai are extrem de puțin până va pleca într-o nouă aventură, Majda ne-a mărturisit că nu are foarte multe emoții, căci pentru ea Turcia nu este loc necunoscut, ci că este extrem de familiarizată atât cu locurile, cu oamenii de acolo, cât și cu limba. „Pentru mine Turcia nu este o țară străină. Eu am crescut acolo, cunosc foarte bine limba, așa că pentru mine este a doua casă Turcia și o să fie foarte bine. Nu rămân acolo, mă întorc în România, aici e casa mea”, a mai spus prezentatoarea emisiunii „Femeia alege”.

Video: Răzvan Vălcăneanțu