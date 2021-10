VIDEO. Legătura neștiută dintre Mihaela Rădulescu și Horia Brenciu. „A fost un curaj nebun din partea mea”

Nimeni nu ar fi crezut că Mihaela Rădulescu are curajul să cânte alături de Horia Brenciu, una dintre cele mai bune voci masculine din România, așa că, în momentul în care a luat microfonul în mână a șocat întreaga audiență.

„Am cântat de două ori împreună. Culmea și live. În emisiunile mele. Prima dată când am cântat împreună a fost mai mult așa gen am pierdut la un pariu și mai în glumă, mai în serios, am decis să cânt cu el. L-am anunțat direct că nu am voce și să distrug momentul, dar Horia, cum îl știm de jucăuș la chestii de genul ăsta, mi-a zis să stau liniștită că sigur o să iasă mai mișto dacă eu cânt fals și el cântă bine.

A fost așa un curaj nebun din partea mea să cânt cu Horia, cu vocea lui senzațională. Crede-mă că nu am cântat așa cu jumătate de voce, am urlat în microfonul ăla. Ne-am distrat teribil. Eram la „Duminica în familie” și a fost simpatic pentru că nu cred că se aștepta vreodată cineva de la mine să mă și dau cântăreață. Am și accentuat partea de lipsă de talent muzical și de comedie a fost sigur comedie”, a povestit Mihaela Rădulescu pentru EVZ.

Ar mai accepta provocarea

Acum, când se uită la filmările cu ei doi în duet, atât Mihaela Rădulescu, cât și Horia Brenciu se arată dispuși să repete scena și să aibă un alt moment muzical împreună. „Noi chiar glumeam la „Masked Singer România” că noi trebuie să mai cântăm.

Ții minte momentele alea de la „Românii au talent” în care râdeam toți, la ăia lipsiți total de talent? Așa ar ieși. I-am zis să propună niște duete muzicale, în care el cântă impecabil și eu încerc să fiu partenera lui de cântat. La un moment dat o să facem asta măcar în glumă pe YouTube”, ne-a mai povestit amuzată Mihaela Rădulescu.

Video: Răzvan Vălcăneanțu