Video. Joe Biden, protagonistul unui episod amuzant. Cum a fost surprins liderul de la Casa Albă

Președintele american Joe Biden a fost protagonistul unei episod amuzant. Liderul de la Casa Albă a fost surprins de jurnaliști în timp ce purta casca echipei Kansas City Chiefs, echipă care, de altfel, a câștigat Super Bowl-ul american din februarie.

Joe Biden a făcut o analogie între echipa câștigătoare a evenimentului din februarie și alegerile prezidențiale din noiembrie. Președintele în exercițiu a precizat că își dorește un al doilea mandat în fruntea celui mai puternic stat din lume.

„Să câştigi de două la rând... Îmi place asta", a declarat Joe Biden la recepţia pentru Kansas City Chiefs, campioni la Super Bowl datorită victoriei în faţa celor de la San Francisco 49ers.

While hosting the Kansas City Chiefs at the White House to celebrate their 2024 Super Bowl championship, U.S. President Biden wears the team's football helmet. pic.twitter.com/tiuTgXPCWN

