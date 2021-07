O nouă gafă a celui mai puternic om al Planetei, Joe Biden. Președintele SUA, în vârstă de 78 de ani, s-a aflat vineri într-o întâlnire dedicată incendiilor din vestul SUA când un asistent i-a transmis discret o notă. Spectatorii cu ochi de vultur au remarcat schimbarea imediată a limbajului corpului.

Mulți s-au întrebat ce conținea aceea notă, de ce era atât de importantă, de ce trebuia înmânată într-un moment atât de fierbinte. Toți au văzut cum brusc, Joe Biden era mai preocupat să se șteargă pe bărbie, decât să asculte relatarea despre incendii (Vezi VIDEO).

Așa că în timp ce Președintele a continuat să-și șteargă bărbia, au început să curgă întrebările legate de ce poate să conțină bilețelul acela. Nota i-a a fost înmânată în timp ce vicepreședintele SUA Kamala Harris vorbea despre incendiile de pădure care cauzează ravagii în multe state americane.

Reacția Președintelui a fost surprinsă pe cameră și, din păcate pentru el, a fost transmisă pe rețelele de socializare. „Sper că a fost maioneză. Spune-mi că este maioneză, te rog?” au început să curgă tweet-urile ironice. “Sau era muștar?“ “Ai avut hotdog la prânz?“…

Alții au sărit în apărarea liderului națiunii cele mai puternice din lume, spunând că este doar o întâmplare omenească pe fondul laudelor pentru asistentul Președintelui Biden.

„Am și eu nevoie de un asistent de genul acesta”, a scris un utilizator de Twitter. „Ce lucru decent de făcut, aș aprecia să mi se spună că atunci când țin prezentări, dacă aș avea ceva pe bărbie”, a spus un altul.

„Studenții mei nici măcar nu-mi spun că am pastă de dinți în jurul gurii până când este ca ora 14.00”, a scris un al treilea.

Unii au sugerat că asistentul ar fi putut face mai mult. „Crezi că ar fi trebuit să-i spună că camerele sunt pornite?” a scris un utilizator Twitter.

Cu toate acestea, unii au găsit întregul videoclip destul de neplăcut, iar întâmplarea exagerată. Unul a scos un tweet: „De ce m-am uitat la asta, știind că o e o prostie?”.

Acest incident s-a întâmplat în timpul unei adunări virtuale de vineri, a doua întâlnire dintre Joe Biden și un grup de guvernatori. Președintele SUA discuta despre necesitatea mai multor resurse pentru a lupta împotriva incendiilor persistente și intense de pădure din statele occidentale.

After a staffer gives Joe Biden a note saying, “there’s something on your chin,” Biden wipes his chin.

Then appears to put whatever was on his chin in his mouth? pic.twitter.com/VvN17i4IWY

— RNC Research (@RNCResearch) July 30, 2021