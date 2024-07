EVZ Special Ion Cristoiu, la Hai Romania: Problema cu nepotismul la noi este că peste tot în lume sunt nepoți, dar ai noștri sunt proști. Video







Luni, 8 iulie 2024, a avut loc o nouă ediție a podcastului „Hai România”. Gazda a fost jurnalistul Dan Andronic, iar invitatul său a fost scriitorul Ion Cristoiu, autorul cărții Zig-Zag printre gândurile mele". Cei doi au dezbătut mai multe subiecte, printre care comunismul, dorința tinerilor de a pleca în străinătate pentru a-și continua studiile sau turismul cultural care în România este inexistent. Pe lângă aceste teme interesante, cei doi au discutat și despre trecerea de la comunism la democrație, în România.

Făcând un zig-zag printre gânduri, scriitorul aduce în atenția publicului modul cum România a ajuns la democrație, când alte țări din est au trecut prin Perestroika. Românii au trecut de la comunism la democrație prin beznă.

România a trecut la democrație prin beznă

Ion Cristoiu a adus în atenția publicului o mare diferență produsă în anii 1990, între România și țările din est, diferență care și-a pus amprenta asupra viitorului românesc.

Ion Cristoiu a fost întrebat de Dan Andronic de ce pune accentul pe capitalismul românesc, având în vedere că România nu a avut parte de capitalism în ultimii 35 de ani.

„Marea tragedie a României a fost faptul că, în timp ce toate țările din este eu trecut prin Perestroika, noi am ajuns în 90, la așa zisul capitalism și democrație, din beznă. Tinerii de astăzi nu sesizează. Ungaria când a ajuns în anii 90, la ei nu a fost nimic deosebit. Era o proprietate privată de vreo 20 de ani. Acest lucru nu îl înțeleg ai noștri. La noi nu era nimic proprietate privată. Noi am trecut de la Ceaușescu, care a fost rutina completă, protecția socială completă, sărăcia completă, la anii 1990. Din întunericul acela, din Evul Mediu, mai ales ultimii ani care au fost chiar de Evul Mediu, noi am trecut deodată la capitalism, la democrație, la vot, n-am trecut ca ceilalți” a precizat Ion Cristoiu.

El a adăugat că România a trecut brusc la democrație, capitalism și vot, brusc, spre deosebire de alte state din estul Europei, care au avut parte de o trecere treptată. „Totuși, Perestroika, chiar și cea de tip sovietic a fost o perioadă în care oamenii s-au adaptat. Ei s-au învățat cu votul, cu mai multe partide. În anul 1988, la ruși, deja se scoteau cărți interzise, iar la noi nu puteai să scoți nici măcar o carte despre numele Nicolae că se confunda cu numele lui Nicolae Ceaușescu. După 1990, noi nu am avut capitalism, nici acum nu avem”.

Nepotismul în România

Ion Cristoiu a vorbit despre capitalismul inexistent al României, dând un exemplu cât se poate de direct. El a adus în atenție nepotismul care se practică în statul român. Acesta este un obicei practicat de către toți cei care ajung la putere.

Însă, nepotismul românesc nu se compară cu cel din străinătate. „La noi ajunge un partid la putere și primul lucru pe care îl face este să-și răsplătească nepoții. O să-ți spun un gând. Peste tot în lume sunt nepoți, numai că ai noștri sunt proști. Nepotismul înseamnă următorul lucru. Când ajung la putere, pun la o instituție de-a statului un nepot. Problema este că nepoții noștri nu sunt buni”.

Ediția integrală a podcastului „Hai România” de luni, 8 iulie, poate fi vizionată aici.