VIDEO. George Piștereanu, campion și la Jiu Jitsu brazilian. Și-a mai adăugat o centură în palmares

Zilele trecute, George Piștereanu a trăit una dintre cele mai frumoase experiențe din cariera lui de sportiv. Cine are impresia că George este doar actor se înșeală amarnic, căci, de-a lungul timpului, tânărul se împarte între filme și antrenamentele sportive. În pauzele dintre filmări, Piștereanu participă la diverse competiții sportive, pe care le și câștigă. Așa s-a întâmplat și de curând când a participat la prima lui competiție de Jiu Jitsu și a câștigat-o.

„A fost frumos tare, pentru că a fost prima și pentru că BJJ e top. Am participat la competiția AJP Tour România pe care am și câștigat-o la categria mea. AJP, înseamnă Abu Dhabi Jiu Jitsu PRO, este o asociație internațională care organizează acest campionat de jiu jitsu brazilian. Asociația este din Abu Dhabi, patronată de către șeicul de acolo, din Abu Dhabi și au competiții în toate colțurile lumii. Eu am participat la centura albă, la Master, și am aun un meci pe care l-am câștigat. E un sport care este super tare”, a declarat George Piștereanu pentru EVZ.

Are centura neagră la Krav Maga

Centura câștigată zilele trecute nu este singura din palmaresul lui ca sportiv. Actorul deține și centura neagră la Krav Maga, un sport practicat de serviciile secrete și trupele speciale. „Nu doar că fac Krav Maga, dar sunt și sensei, pentru că mai predau copiilor din grupă. Acest sport se focusează foarte mult pe ceea ce se întâmplă pe stradă, pe situațiile concrete de care te poți lovi în viața de zi cu zi. Este un sistem de auto-apărare cunoscut, folosit de toate serviciile secrete și de trupele speciale. Pe mine mă ajută foarte mult atât ca sport, dar și în cariera mea de actor, pentru scenele de acțiune”, a mai povestit Piștereanu.