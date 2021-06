Actorul a vrut să profite de pauza impusă de pandemie și a pornit într-o aventură pe motocicletă. În trei săptămâni a parcurs 3500 de kilometri și a străbătut 12 orașe, însă vrea să nu se oprească aici.

„Eu am vrut să fac, și vreau în continuare, America de Sud, toată, din Columbia până în Cap Horn, dar dacă eu știam că pandemia ține atâta, crede-mă că făceam până acum. Mi-am dat seama că urmează să se mai ducă din restricții și m-am gândit că dacă nu pornesc acum la drum, or să vină proiecte, o să înceapă piesele de teatru și nu mai am cum. Totul a început prin a face Brazilia, am vrut să iau un motor din Paraguay, dar după ce am vorbit cu niște oameni de pe acolo, am aflat că este destul de complicat, să închiriez o motocicletă costa extrem de mult și am ales varianta Tiguana și am luat un motor de la un prieten din LA care mi l-a adus în Mexic, a fost o nebunie”, a declarat George pentru EVZ. În această vacanță, actorul a văzut locuri minunate, a cunoscut oameni noi, dar a fost implicat și în tot felul de întâmplări de care acum se amuză.

„Evident am avut tot soiul de întâmplări. A început să curgă lichidul din furcă, am pus o pereche de chiloți ca să nu se ducă pe frână, am pierdut bagajul creștinei (nr. partenerei sale) cu toate haine ei, până și chiloții, nu mai avea nimic. Ideea este că a trebuit să bag mâna în buzunar, să desfac ariciul, că noi machidonii avem arici la buzunar, să înlocuiesc hainele”, ne-a mai povestit Piștereanu.

A pus totul pe canalul lui de YouTube

A filmat toată această călătorie prin Mexic nu doar pentru avea amintiri, ci pentru a împărtăși din experiențele lui celor care vor să-i urmeze exemplul. „Am filmat opt episoade care vor apărea pe canalul meu de YouTube, George Piștereanu, și toată ideea de cum să faci o călătorie cu motocicleta. Practic eu arăt în primul episod ce iau la mine, ce gen de costum, ce gen de motor, ce lucruri iau cu mine care să-mi fie folositoare în cazuri urgente, cum ar fi atunci când se sparge roata în deșert și trebuie să o repari singur. L-am făcut în engleză pentru a avea o deschidere cât mai mare, așa că vă rog să vă abonați, să apăsați butonul de Like și să mă urmăriți pentru că veți afla lucruri foarte interesante și mai ales folositoare”, a mai spus actorul pentru EVZ. Piștereanu recomandă din toată inima acest gen de vacanță, nu doar prin prisma peisajelor, ci și a oamenilor care locuiesc în acele zone.

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/MICoVelFZUQ” title=”YouTube video player” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>

„Toți oamenii din Mexic, cel puțin din zona în care eu am fost, sunt extraordinari de serviabili, de calzi, se opresc să te ajute. Noi ne mai opream să mai bem apă, să ne mai odihnim și opreau oameni americani, mexicani care ne întrebau dacă suntem bine, dacă avem nevoie de ceva. Am găsit imediat un mecanic pentru motor care ne-a mai ajutat și după, ne-a zis că dacă mai avem nevoie să-l sunăm că el are rude în tot Mexicul”.

Video: Răzvan Vălcăneanțu