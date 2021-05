„Ultima carte este „Bucuria de a fi în formă” . Am primit-o cadou acum trei zile de la Irina Alionte, autoarea cărții. Semnez postfața din carte și am fost foarte curioasă să o recitesc. Ca să-i pot face postfața am răsfoit-o în format digital, dar altceva este când simți cartea, când o ții în mână, când îi răsfoiești paginile”, a povestit Iuliana Marciuc pentru EVZ.