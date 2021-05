Andreea Marin ne-a mărturisit că nu este cea mai responsabilă persoană atunci când vine vorba de sport, recunoscând că în ultimii ani a avut și perioade când nu a făcut mișcare. „O să fiu foarte sinceră și nu trebuie să ne lăudăm cu ceea ce nu ne iese.

Am avut perioade când am putut să fac mișcare, perioade când lucrurile au fost reduse, „motoarele” au mers la minim, pentru că am avut foarte mult de muncă și uneori avem nevoie de sacrificii ca să primim ceva bun. Dar știu clar că trebuie să echilibrez balanța și nu las lucrurile pe termen lung să meargă în direcția nepăsării sau în direcția greșită a unei pauze nedorit de lungi”, a povestit Andreea pentru EVZ.

Nu același lucru spune și despre fiica ei, Violeta, care deși nu a împlinit încă 14 ani, este foarte conștiincioasă și se documentează mult atunci când vine vorba de diete și un stil de viață sănătos. „Am o grădină îngrijită, o grădină în care fructele, legumele, mirodeniile sunt crescute fără chimicale, le folosim în bucătăria noastră și gătim cât mai aproape de natură. Nu reușim 100%, nu ne refuzăm nimic, dar reducem ceea ce știm că nu ne face bine.

De exemplu carnea. Mâncăm maxim 20% din dieta noastră. Uneori, pe anumite perioade, chiar deloc. Reducem dulciurile pentru că știm să gătim dulciuri fără zahăr. Nu renunțăm de tot. Dacă îmi e poftă acum de o prăjitură, o mănânc, dar nu mănânc tot platoul. Violetei nu îi impun nimic. E copil încă, este în creștere și nu are nicio restricție, dar văd că a început ea însăși, fiind domnișoară deja, să citească, să se informeze. A văzut și la mine tot felul de lucruri și ține singură în echilibru situația”, a mai povestit Andreea.

Așa cum este firesc, mândră de modul frumos în care a crescut și s-a dezvoltat fiica ei, prezentatoarea emisiunii „Nu există nu se poate” postează imagini cu Violeta pe site-urile de socializare. „Arată foarte bine pentru că este și tânără, are 13 ani și jumătate, dar face și mișcare, e atentă la ceea ce mănâncă. Așa trebuie să se întâmple lucrurile.

Noi nu am avut încă din copilărie o astfel de educație și o astfel de informație la dispoziție, de aceea nu a fost ușor să învățăm mai târziu toate aceste lucruri și să le aplicăm. Când o viață întreagă ești obișnuit într-un fel, e mai dificil să înveți asta. Pentru copiii noștri informația este mult mai la îndemână și dacă și părinții urmează un stil de viață sănătos va devein normalitate mai ușor pentru ei”, a mai spus Andreea Marin.

VIDEO: Răzvan Vălcăneanțu