Zilele trecute, fotoreporterii EVZ l-au întâlnit pe Denis Alibec la volanul bolidului său în valoare de 170.000 de euro. Deși este o mașină care are 412 cai-putere și ajunge de la 0 la 100 km/h în 3,5 secunde, străzile, dar mai ales traficul din București nu-i permit fotbalistului să se bucure prea tare de dotările McLaren-ului. „De mic îmi doream o mașină rapidă, de asta mi-am și cumpărat-o. Acum mi-am făcut moftul, o s-o schimb”, declara Alibec în urmă cu trei ani.

Acum își permite să o întrețină

Acum câțiva ani era ținta mișto-urilor după ce a declarat că a luat bani cu împrumut de la mama lui pentru a băga benzină, Denis Alibec își permite să-și întrețină bolidul de lux. La finele anului trecut fotbalistul a semnat cu echipa turcă Kayseri un contract pe trei ani. Conform site-urilor sportive, Alibec va lua nu mai puțin de 2,4 milioane de euro în perioada de contract. Va câștiga 750 000 de euro în primul sezon, 800.000 în cel de-al doilea și 850 000 în ultimul. Cu acest onorariu, cu siguranță nu va mai ajunge în ipostaza de-i cere mamei lui 150 lei.

Se pare că motivul pentru care nu mai reușește să se despartă de autoturismul de lux este și „blestemul” lui Gigi Becali. Fostul său patron l-a certat încă din prima zi în care a auzit că Alibec, pe atunci atacant la FCSB, a scos din buzunar o sumă exorbitantă doar pentru a-și face un capriciu. „Alibec dacă ascultă e jucător de 30-40 de milioane. Dar nu va deveni pentru că are suficiență. Suferă de suficiență. E om care vrea lucruri mici de la viață. Dacă el și-a luat mașină de 170.000 de euro. Cum să iei mașină de 170 000? Cumperi o asemenea mașină dacă ai salariu de un milion. Așa ce faci, îți dai salariul pe un an pe o mașină? La câte am făcut pentru el, la câte concesii…Am încercat totul și nu am putut și mi-am dat seama că nu pot”, spunea Gigi Becali în septembrie 2017.