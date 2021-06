În weekend, profitând de vremea frumoasă de afară, dar și de faptul că s-au relaxat restricțiile și au început să se organizeze evenimente în aer liber, Daciana Sârbu și-a luat fetele și au ieșit împreună în oraș. Fotoreporterii EVZ le-au întâlnit pe cele trei la un eveniment multifuncțional, Roaba de cultură, organizat în parcul Herăstrău. Pentru cei care nu știu deja despre acest proiect are o vechime de 10 ani și este destinat celor care vor să citească o carte, să vadă un spectacol, să facă sport sau să-și descopere pasiuni noi în natură în aer liber. Coincidență sau nu, evenimentul organizat în acest weekend s-a numit „Salvat prin Adopție” și a avut un stand unde au fost obținute informații despre adopție și despre situația copiilor din sistemul de protecție. În plus s-au luat interviuri și unor familii care au experimentat adopția. Printre acele familii se numără și familia Ponta.

Îmbrăcate corespunzător unui eveniment în aer liber, fetele din familia Ponta au ieșit în evidență prin accesoriile și gadget-urile scumpe pe care le aveau. Doar geanta fostului europarlamentar costă undeva la 3000 de euro. La eveniment fetițele de 12 și 6 ani s-au uitat la stand-urile cu cărți, la atelierele pentru copii și s-au plimbat printre stand-uri, în timp ce mama lor s-a întreținut cu diverse persoane cu care s-a revăzut.

Daciana Sârbu a vorbit pentru prima dată, în public, despre fiica adoptată în podcastul lui Mihai Morar. Anul trecut, după o discuție în prealabil cu Irina, fiica pe care o au cei doi soți, dar și cu Andrei, băiatul pe care Victor Ponta îl are din prima căsnicie, Victor Ponta și Daciana Sârbu au luat decizia de a mări familia. Irina și-a dorit enorm să aibă o soră și este evident chiar și din fotografiile realizate de EVZ că a fost fericită când Maria a intrat în famișia lor, iar Andrei s-a oferit să-i cedeze camera lui.

„Eram pregătiți pentru orice fel de copil. Nu ne-am dorit un perfect sau o situație ideală. Ne-am dorit să putem să oferim iubire, pentru că avem de oferit. Nu am considerat că o situație dificilă ar fi imposibil de dus pentru noi ca familie. Când am văzut-o pe Maria mi s-a părut că seamănă cu Victor. Îi rădea toată fața. Am zis că nu vreau să vedem pe altcineva. Era un chip care radia bucuria. Maria e cel mai vesel copil”, a declarat Daciana Sârbu în podcastul lui Mihai Morar.