Lucru confirmat chiar zilele trecute când a adus zâmbetul pe buze persoanelor cu care a intrat în contact. Fotoreporterii EVZ l-au întâlnit în momentul în care se îndrepta către terasa unui restaurant din centrul Capitalei. Însoțit ca de fiecare dată de șoferul personal, Mircea Lucescu a dorit ca autoturismul să-i lase cât mai aproape de locul unde urma să ia masă alături de câțiva prieteni și soția lui, Neli. Pentru ca femeia cu care este căsătorit de mai bine de 25 de ani să nu fie nevoită să meargă prea mult pe jos, șoferul a fost nevoit să facă unele manevre interzise. Lucru sesizat imediat de o polițistă care s-a îndreptat către SUV-ul deținut de Lucescu pentru a-l atenționa că se află într-o zonă interzisă. Deși inițial polițista s-a dus serioasă către geamul autoturismului, imediat ce l-a zărit pe Mircea Lucescu fața i s-a luminat. Nu doar că nu l-a mai mustrat pe șofer, dar a început o discuție amicală cu marele antrenor.

Încercând să iasă din încurcătura creată, șoferul a luat-o pe o alee încurcând și de această dată circulația. De data aceasta nu a mai venit polițista să-l îndrume, ci un angajat al unui restaurant. Ospătarul s-a îndreptat grăbit către mașină pentru a se asigura că nu parchează în dreptul terasei și nu blochează calea de acces. Ca un deja-vu, „scenariu” s-a repetat și angajatul s-a luminat la față imediat cum l-a văzut pe Mircea Lucescu. De această dată, fanul nu doar că și-a salutat idolul, dar i-a și arătat unde să parcheze mașina.

Chiar dacă șoferul are o vechime în familia Lucescu și o relație mai apropiată decât una angajat-patron, marele antrenor nu a mai rezistat, a coborât din mașină, a ajutat-o și pe Neli să coboare și apoi a început să-și îndrume șoferul cum să parcheze și unde să lase SUV-ul. Abia după ce a decongestionat traficul s-a îndreptat către restaurantul unde îl așteptau prietenii la masă.

Mircea Lucescu are cu ce să impresioneze și de ce să fie iubit de mulți români. Devenit cel mai în vârstă antrenor din grupele UEFA Champions League, la 75 de ani, tehnicianul continuă să antreneze și să facă istorie. „Am 37 de trofee. Institutul de Statistică a Fotbalului ține cont și de cele două promovări de pe locul 1, cu Corvinul și Brescia. Sunt to campionate câștigate. E și Cupa contra Stelei. Am câștigat, echipa adversă s-a retras de pe teren. Tot trebuie să îmi dea înapoi acel trofeu”, a declarat Lucescu pentru GSP.ro cu privire la palmaresul său.