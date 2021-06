Pe Carla’s Dreams l-am întâlnit la masa de jurat al show-ului „Superstar România”, care va debuta în această toamnă la PRO TV.

Artistul ne-a mărturisit că a acceptat provocarea de a juriza un concurs muzical și din prisma faptului că din cauza pandemiei, industria muzicală din România a rămas fără mulți artiști, iar cu ajutorul acestui show să găsească oameni talentați care își merită un loc în showbizz. Carla’s Dreams a spus că lui nu i-au lipsit neapărat concertele, asta și pentru că nu este genul de artist care să acceptă să cânte oriunde și oricând.

„Mi-e dor de anumite feluri de concerte și anumit fel de public. Mi-e dor de uimirea și plăcerea oamenilor, asta da. Dar așa în general de concerte, de scenă, nu îmi e dor. Eu nu sunt omul concertelor”, a declarat Carla’s pentru EVZ.

„La mine a fost ok”

Chiar dacă nu au mai lansat piese și videoclipuri ca în anii precedenți, Carla’s Dreams susține că nu a fost afectat de pandemie, iar despre colegii de scenă care pun depresia pe seama faptului că nu au reușit să mai compună piese în ultimele lui, spune că sunt doar leneși.

„Terminați cu anxietatea asta odată. Asta este o scuză prostească. Anxietate au toți, numai că unii o pun în față ca să nu lucreze. Se numesc lenești. Auzi, anxietate. Eu depresie n-am avut, o duc mai bine decât alții. Mă tem să nu mă bată fulgerul din cer să spun că totul e rău. La mine a fost ok. Mai rău a fost la alții și sper să-și revină cât mai curând pentru că noi, artiștii, suntem în ultimul rând și am pierdut mult în această perioadă. Am pierdut și mulți oameni din muzică, au plecat mulți și nu cred că o să se mai întoarcă pentru că trebuie să mănânce, să aibă bani să supraviețuiască. Asta este păcat pentru că sunt oameni buni. Eu sper totuși să poată să revină că pauza asta lungă poate să se transforme în una permanentă”, ne-a mai declarat juratul de la „Superstar România”.