VIDEO/ Cum se comportă Flick și soția lui, la scurt timp după ce au sărbătorit „nunta de hârtie”. „E un episod desprins dintr-o poveste”

Așa s-a întâmplat și zilele trecute când fotoreporterii EVZ i-au întâlnit pe cei doi în momentul în care ieșeau de la un cunoscut restaurant din parcul Herăstrău. De curând cei doi au avut aniversarea căsătoriei, sărbătorind „nunta de hârtie”.

Așa cum se spune, hârtia este foarte fragilă, trebuie „să te porți cu ea” cu mare grijă, ca să nu se rupă, așa cum trebuie să se poarte și proaspeții căsătoriți, pentru ca relația lor să treacă primul prag și…testul timpului. Flick și Denisa au trecut orice prag, și nu oricum, ci ținându-se de mână. Cum reiese și din cele mai recente imagini, Flick nu-și scapă din mână și din priviri tânăra soție, iar aceasta radiază de fericire în preajma lui.

Nuntă în Grecia

De curând cei doi au retrăit momentele când au spus „DA” pe o plajă din Creta, alături de Daniel Buzdugan și soția acestuia, care le-au fost nași de cununie, însă nu printr-o vacanță, ci doar revăzând caseta de la petrecere. „A trecut un an. Am vizionat cel mai frumos și emoționant film pe care l-am văzut vreodată. E un episod desprins dintr-o poveste de dragoste pe care eu trăiesc zi de zi: filmarea de la cununia noastră religioasă. Nu mi-am stăpâni bucuria reatrăirii acelor momente așa că mi-am dat voie să le trăiesc la fel de intens ca atunci….Și am plâns, de bucurie, ca atunci, cu sutele de motive în plus pe ca are mi le-a dat în fiecare zi. Flick ești divin. Te iubesc!” , a scris Denisa Hodișan pe site-urile de socializare, precizând că filmarea va rămâne doar pentru ei, nu o vor face publică.