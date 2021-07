La fel de cuceriți au fost și bărbații care s-au nimerit la aceeași piscină cu familia Bordea. Fotoreporterii EVZ i-au întâlnit în momentul în care, după o sesiune de bronz, lui Cătălin și Liviei și l-a făcut foame și au comandat ceva ușor de mâncare.

Livia Bordea se numără printre acele femei care nu par să depună prea mult efort pentru a arăta demențial în costum de baie. Deși a atras privirile încă din momentul în care a rămas în slip și sutien, punctul de maximă intensitate a fost atunci când, într-o clipă de neatenție, sutienul care era ușor desfăcut, a alunecat și a lăsat să se vadă ceva mai mult din bustul brunetei. Cătălin Bordea nu ar fi avut nicio problemă nici în eventualitatea cazul în care sutienul ar fi alunecat complet. Extrem de îndrăgostit și încrezător în partenera lui de viață, actorul de stand-up a mărturisit că Livia este femeia care l-a schimbat complet și o să-i fie mereu recunoscător pentru asta.

„La mine totul s-a oprit în ceea ce privește agitația, în momentul în care am cunoscut-o pe Livia. Fără nicio chestie. Livia m-a transformat total. N-aș fi avut casă, nu m-aș fi liniștit cu stand-up-ul. Faptul că am o casă mi-a dat o liniște incredibilă. Mi-a luat banii să-i ducă la bancă, că eu îi țineam într-o cutie de adidas. A făcut unele schimbări incredibili de mari”, a povestit Bordea în podcastul lui Mihai Bobonete.

Ea s-a bronzat, el s-a delectat cu o carte

După ce au mâncat și s-au răcorit cu câte un cocktail, cei doi soți s-au întins pe șezlong și s-au bucurat de soare. Dacă Livia a fost mai preocupată de un bronz uniform, Cătălin Bordea s-a relaxat citind o carte. Nu este pentru prima dată când colegul lui Dan Capatos, de la „Xtra Night Show” pune mâna pe o carte, mărturisind în stilul caracteristic că însăși soția lui îi face unele recomandări. „A venit într-o zi și mi-a dat o carte și mi-a zis să o citesc că sunt o maimuță în dragoste. M-a băgat într-un fel de țarc al cititului. Nu era grea cartea, doar că era dubioasă pentru mine ca bărbat. Era pe capitole, despre relație în general, dar era despre timp liber, despre iubire, despre ceartă, dar era un capitol despre sex și cei doi psihologi care au scris cartea spuneau în felul următor: că tu, ca bărbat, ești locomotiva relației, tu trebuie să-i iei frâiele, să vezi ce fantezii are soția ta, dar fără să știe că tu știi, să o surprinzi. Și am făcut-o. Eu neavând timp am întrebat-o care este fantezia ei și mi-a spus că este „role playing”, asta înseamnă să fii altcineva. Am lăsat-o o lună să uite și după o lună m-am dus și i-am zis că nu sunt Cătălin, sunt Maximilian. Și a intrat în jocul meu. I-am zis să se dezbrace, i-am dat un joystick și am invitat-o să facem o FIFA 2017 (nr. joc pe televizor)”, a povestit în cadrul unui moment umoristic de la IUmor.