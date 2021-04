Europarlamentarul Cristian Terheș a vorbit, într-o postare pe contul de Facebook, despre măsurile restrictive luate de guvernanți în timpul pandemiei de coronavirus. Politicianul a oferit un exemplu concret, pe care l-a întâlnit în cartierul bucureștean Militari.

„Exemplu concret cum Guvernul PNL-USR+ distruge sectorul privat din România. În filmarea alăturată o să vedeți cum afacerile de pe o stradă din cartierul Militari (București) – Virtuții cu Uverturii -, unde sunt/erau patru shaormerii, câteva gogoșerii, fel și fel de mici afaceri, sunt pur și simplu închise, având lacăte pe uși și obloanele trase.

„Au spus că nu mă pot servi pentru că nu o pot face după ora 18”

Am ajuns în zona la ora 18:45, pentru că vroiam să-mi iau ceva de mâncare, iar în zona știam că sunt shaormerii care sunt deschise până târziu. În două shaormerii am mai găsit pe cineva, care fie închideau, fie curățau, și cu care am putut vorbi”, a scris Cristian Terheș.

„Deși mai aveau încă carne, au spus că nu mă pot servi pentru că nu o pot face după ora 18. I-am întrebat ce vor face cu carnea și restul produselor și mi-au spus că le vor aruncă. Cât timp am stat de vorba cu ei au trecut mai multe persoane care au dorit să cumpere de mâncare, dar nu au putut fi serviți din cauza legii aberante introduse de Guvernul PNL-USR+ că localurile trebuie închise în week-end la ora 18. Urmăriți clipul să vedeți cu ochii voștri unde duc deciziile aberante ale Guvernului PNL-USR+”, a mai povestit europarlamentarul.

„În următorul clip voi poștă un interviu cu managerul ultimei shaormerii pe care o vedeți în filmare, care se schimbă și, văzându-mă că filmez, a ieșit afară, deoarece a crezut că sunt de la poliție. O să ascultați de la el durerea unui om care vrea să muncească și nu e lăsat.

Ieri am postat un clip filmat la Dedulești (Vâlcea), unde, la ora 18:20, nu am mai putut fi serviți la terasă, astfel că am luat mici și cârnați la cutie și i-am mâncat pe capotă mașinii, pe marginea drumului.

https://www.facebook.com/CristianVTerhes/posts/804151316876257

„Guvernul le închide prin aceste măsuri aberante”

Nu doar că măsurile Guvernului PNL-USR+ sunt aberante, dar efectiv distrug mii de afaceri și lasă pe drumuri zeci/sute de mii de oameni. În loc să lase aceste afaceri deschise, pentru că statul să poată lua taxe și impozite de la ele, Guvernul le închide prin aceste măsuri aberante. În același timp, din lipsa banilor la buget, Guvernul se împrumută cu miliarde de euro la dobânzi astronomice. Un guvernul patriot nu ar putea face așa ceva.

Filmați pe unde vedeți astfel de situații și faceți-le publice să le vadă lumea.

Voi ce părere aveți despre această măsură a Guvernului, de a închide magazinele și localurile la ora 18?”, a conchis Terheș.