Parlamentarul european a reacționat în urma unor imagini prezentate de media și în care ministrul Muncii, Raluca Turcan, președinta Consiliului Județean Sibiu, Daniela Câmpean și alți lilberali apar înghesuiți în remorca unei mașini de teren. Opt persoane fără mască și fără urmă de protecții sociale. Adică exact pentru ce românul de rând este aspru pedepsit.

Terheș acuză liderii PNL că îi sfidează pe români

„Aveti dovada elocventa mai jos ca liderii PNL sfideaza Romania si romanii: dupa ce guvernul PNL ii obliga pe oameni sa umble cu masti si afara, in aer curat si proaspat, de asemenea, ii inchide pe oameni in case si inchide magazinele de la ora 18, nomenclatura PNL face iesiri in grup fara masca.

PNL, prin vocea lui Orban, trebuie sa ceara demisia atat a lui Turcan din Parlament si Guvern, cat si a presedintelui CJ Sibiu. Cata vreme acesti impostori sunt in functii publice, politia si jandarmeria nu poate amenda oameni ca nu poarta masti ori ca ies la aer curat seara.

Jos tirania! Libertate!”, a scris Cristian Terheș pe pagina sa de Facebook.

Ministrul Muncii, Raluca Turcan, președinta Consiliului Județean Sibiu, Daniela Câmpean și alți lilberali au participat, sâmbătă, la o acțiune de împădurire în zona montană a orașului Tălmaciu. Din imaginile publicate pe paginile de Facebook ale liberalilor se vede cum nu respectă regulile de distanțare și nici nu poartă mască. Cei doi oficiali sfidează regulile de distanțare chiar a doua zi după decizia Guvernului de a impune noi restricții, pe fondul creșterii numărului de infectări. Noile restricții au scos în stradă mii de oameni în marile orașe ale țării, scrie g4media.ro.

Turcan neagă evidența

Chiar și cu fotografia în față, Raluca Turcan îi sfidează pe români. Ei au voie, noi nu. Și ce vedem, nu vedem bine…

„Condiția pentru participarea la acțiunea de împădurire a fost ca fiecare participant să facă un test antigen. De asemenea, la locația din aer liber au fost disponibile măști si dezinfectanți. Cea mai apropiată localitate se afla la 6 km, unde rata de infectare era de 0,33. Fotografiile pe care le invocați nu sunt reprezentative pentru ansamblul celor aproximativ 5 ore petrecute în aer liber. Distanțarea a fost în general respectată iar măștile au fost purtate, cu puține excepții, de regulă când se făceau fotografii, se servea masa sau când se consumau băuturi răcoritoare”, a declarat Raluca Turcan pentru G4media.