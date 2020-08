Scandalul a izbucnit în parcarea magazinului, după ce un bărbat a chemat paza din cauză că ar fi fost bătut.

În imagini se vede cum doi agenți de pază, dintre care unul înarmat cu un baston, îl lovesc pe un bărbat.

„Să înțeleagă toată lumea că eu am fost chemat de un client în parcarea subterană pentru că a fost lovit cu capul în gură față de soție și copil de către mizerabilul ăla de moldovean.

Ajungând acolo a început să ne înjure de morți de Dumnezei, după care a sărit la bătaie, iar eu unul nu am putut să stau să mă uit cum sare la omul meu să îl lovească și de acolo a început tot circul.

Persoana care a filmat era un băgător de seamă, la care când i-am zis că dacă venea și îl lovea și pe el cu capul în gură ce făcea, la care mi-a râs că îl omora pe moldovean. În fine, chiloțari de ăștia sunt cu grămada, eu consider că a fost auto apărare față de un drogat sau bețivan de moldovean…”, a scris paznicul pe pagina sa de Facebook.

Clientul bătut a depus plângere, iar agentul de pază este cercetat penal.

„Poliţia municipiului Cluj-Napoca a fost sesizată prin SNUAU 112 la data de 15 august a.c., in jurul orei 19.00. In urma verificarilor, a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire sau alte violenţe. De asemenea, a fost aplicata o sancţiune conform Legii 61/1991R”, se arată în comunicatul poliței.

ȘTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE