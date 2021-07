De când a venit la cârma Federației, Camelia Potec nu doar că a încercat să promoveze și să introducă înotul în școlile din România, dar la fiecare an competițional a sperat la podium. Anul acesta, după 17 ani de când România nu a mai câștigat nicio medalie europeană, un tânăr sub îndrumarea lui Potec a reușit performanța.

„După un an și jumătate în care am trecut prin toate stările, iată că am reușit, în natația din România, să facem istorie. Avem un titlu european câștigat la băieți, pentru prima dată în istorie, și pentru natația românească după 17 ani. Ultimul titlu a fost adus de mine în 2004 și uite că acum, după 17 ani putem spune că avem un campion european la înot”, a povestit Camelia Potec pentru EVZ.

Renunță la vacanța cu familia pentru a se dedica competițiilor

Faptul că nu mai concurează fizic nu o face pe Camelia Potec să nu fie la fel de implicată. În pline pregătiri pentru Jocurile Olimpice și Campionatele Mondiale, Potec renunță la vacanța de vară cu familia, deși fiica ei și-ar dori să plece undeva măcare câteva zile. „Încercăm să ne facem vacanțele ba la Brăila, ba undeva la țară undeva la străbunici. Nu avem în plan o plecare din țară sau din oraș special pentru vacanță pentru că până în luna septembrie avem o grămadă de treabă. Noi ne pregătim acum pentru europene de junior la înot și la sărituri în apă și bineînțeles ne pregătim de Jocurile Olimpice. După care avem Campionatele Mondiale și, undeva în septembrie, sperăm să terminăm anul competițional de vară și să vedem ce urmează pentru anul viitor. Momentan suntem focusați pe muncă și ne mai bucurăm de evenimente unde ne mai întâlnim cu oamenii și prietenii dragi”, ne-a mai mărturisit Camelia Potec.

