Odată ajuns pe plajă, Cristian Borcea a început să împartă cafele dintr-o cutie de carton. Fostul finanțator al clubului Dinamo era vesel, a vorbit cu oamenii și s-a jucat cu micuții săi.

Valentina a ales să se ferească de razele soarelui și să fumeze, departe de agitație, din țigara electronică. Deși a slăbit după cea de-a doua sarcină și a revenit la formele de dinaintea nașterii gemenelor, Valentina nu a renunțat la haine și nu s-a aventurat în valurile mării, anunță click.ro

Borcea, confesiuni extrem de intime! Câți copii a făcut din pușcărie

Cristi Borcea a dezvăluit că, de-a lungul celor 5 ani de detenție, o vreme a împărțit celula cu Victor și Giovani Becali.

„A fost cel mai mare noroc al meu. Am eu adrenalină, dar dacă nu-i aveam pe Giovanni și pe Victor eram terminat. Eu sunt o fire mai sensibilă, iar până mi-am revenit… În schimb, ei erau mai tari decât mine. La început, Giovanni a fost cel care ne îndruma. El era șeful. Bine, pe oriunde a fost el a fost șef!”, a spus Borcea în emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, de pe gsp.ro.

Întrebat despre copiii săi, Cristi Borcea a reamintit că are nouă, pe care i-a făcut cu patru femei.

„Și am reușit să-mi adun toți copiii anul trecut, în vară. Eu eram în detenție și-am avut permisie să ies cinci zile din penitenciar. Atunci i-am văzut pe toți. Cu copiii din America, cu Alex și Gloria, e mai greu.

Am patru copii concepuți în detenție. Cei trei cu Valentina și Gloria, din cea de-a doua căsătorie. Nu am fost niciodată la camera nupțială. Toți sunt făcuți în permisie. Mi-a trecut și mie mai ușor. Am avut adrenalină, stimulent”, a mai spus Borcea.

Cristi Borcea, gest uluitor! E vorba de 100.000 de euro…

În perioada restricțiilor, Valentina Pelinel şi Cristi Borcea au dăruit spitalelor o sumă fabuloasă, de 100.000 de euro şi încurajează pe toţi cei care au posibilităţi să facă acelaşi lucru.

La această acțiune de strâgere de fonfuri pentru spitale s-au alăturat mai multe vedete autohtone.

„Dragii nostri, fiti solidari! Familia Borcea, prin eforturi personale si cu sprijinul financiar al companiilor unde actioneaza, a initiat procedura legala de donatie catre spitale in valoare de peste 100 000 EURO. Banii vor fi distribuiti catre spitale incepand de azi si pana la sfarsitul lunii viitoare.

Cu toate ca activitatea companiilor noastre este blocata din cauza acestei pandemii, am ales sa venim in ajutorul celor din sistemul medical pentru ca noi toti sa fim in siguranta si protejati.

Speram ca gestul nostru sa rezoneze cu toti cei care au aceasta posibilitate, pentru ca toti suntem implicati si doar impreuna prin eforturi personale concrete, putem fi solidari.

Cu cat actionam mai repede, cu atat lucrurile vor fi mai usor de gestionat si putem reveni la o stare de normalitate. Toti suntem egali in fata acestei pandemii”, a scris Valentina Pelinel pe pagina sa de Facebook.