EVZ Special Alianță sau Trădare? Conspirația din umbră. Ion Iliescu și Virgil Măgureanu. Video







Doctorul și profesorul, Lavinia Betea, a fost invitată, astăzi, la o nouă ediție a podcastului „Istoria Secretă”, difuzată pe canalul de Youtube „Hai, România”, în compania moderatorului Ionuț Cristache. Această ediție a prezentat tumultuoasă perioadă post-revoluționară a României, cât și numeroasele speculații și teorii privind evenimentele ce au dus la prăbușirea regimului comunist.

Cel mai discutat subiect a fost despre relația și presupusul complot dintre Ion Iliescu și Virgil Măgureanu, două personaje ce au jucat un rol important în perioada de tranziție a țării.

Construcția SRI-ului din zilele noastre

În cadrul politic și social al României contemporane, SRI-ul are un rol important în menținerea securității naționale și a stabilității democratice. Construcția SRI-ului a reprezentat o adevărată provocare pentru statul român. Acesta s-a confruntat cu necesitatea de a transforma o instituție compromisă într-un serviciu modern și eficient.

„Un serviciu special din zilele noastre, că noi totuși vorbim din zilele noastre și construcția SRI-ului a fost o foarte dură încercare de a crea un aparat de informații în sistem democrat pe ruinele sau pe temelia, cum vreți dumneavoastră să-i spuneți, a celei mai hulite instituții opresive din România, securitatea”, spune Lavinia Betea.

Invitata acestei ediții a explicat cum informațiile ajung centralizate și selectate la nivel județean, la nivelul compartimentelor de resort. În urma acestor procese, sintezele respective ajung la directorul serviciilor speciale. Acesta are rolul de a informa în mod direct o anumită categorie de decizionali.

„Acum revin cu explicația mai departe. Deci informațiile ajung centralizate, selectate la nivel județean, la nivelul compartimentelor de resort. Și ajung în cele din urmă sintezele respective, pentru că există un compartiment de sinteză. Ajung la directorul serviciilor speciale care are misiunea să informeze direct o anumită categorie de decizionali. Vedeți când ajungem aici și spunem că șeful serviciilor speciale trebuie să-l informeze pe Președintele României”, a explicat Lavinia Betea.

Conversația cu un manipulator desăvârșit

Invitata a povestit cum a purtat o conversație cu un manipulator desăvârșit și cât de dificil a fost. În cadrul discuțiilor cu Virgil Măgureanu, aceste dificultăți au fost amplificate de accesul limitat la arhive și informații clasate.

„Cum să stau de vorbă cu un manipulator desăvârșit? Orice mi-ar spune, eu trebuie să înghit, că n-o să am replică și n-o să pot veni așa cum am făcut când am stat de vorbă cu Ștefan Andrei cu ceea ce citeam în arhive. Arhivele SRI ului nu prea sunt declasificate. În paranteză, fie spus, ce au declasificat ei acum în cinstea noului anul 2023, erau niște rapoarte pe care în bună parte eu le-am citit ca sinteză în arhiva lui Virgil Măgureanu”, a povestit Lavinia Betea.

În ceea ce privește prezentarea sintezelor despre evenimentele din 1989 în Parlamentul României, acestea reprezintă un moment important în procesul de elucidare a misterului acelor zile. Aceste sinteze au fost prezentate de Virgil Măgureanu, fiind prezentată Parlamentului României.

„Sinteza pe care el a prezentat-o în Parlamentul României, în urma solicitărilor Comisiei care se ocupa de cercetarea evenimentelor din 89. Deci inspectoratele acestea teritoriale, din subordinea SR-ului, informaseră. Făcuseră ei la rându lor niște sinteze despre evenimentele din 89”spune invitata podcastului.

În concluzie, acest material oferă posibilitatea de a descoperi diverse teorii sau fapte legate de istoria recentă a României.