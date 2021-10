VIDEO/ Alessandra Stoicescu are „de furcă” cu fiica ei. „Să vezi cum este cu băieții care îi plac”

De când a început să vorbească, Sara este o adevărată provocare pentru părinții ei care nu știu cum să mai țină pasul curiozităților pe care micuța le are.

„Sergiu o provoacă la discuții, iar Sara să vezi ce ne organizează. Știe ce își dorește. Are o personalitate puternică. Mă și ceartă, îmi zice să nu plec de lângă ea. După un „NU” puternic îmi mai bagă și un „te rog, mama”, iar acel „te rog” îmi rupe inima. Abia aștept să ajung acasă la ea. Mi-a împlinit viața, mi-a schimbat toată lumea într-un mod miraculos”, ne-a povestit prezentatoarea știrilor „Observator” de la Antena 1. Interacțiunea dintre ei nu se limitează la tot felul de discuții și curiozități, ci începe să se ducă către un alt nivel, acela în care Sara, la doi ani, îi lasă pe Alessandra și Sergiu fără nicio replică.

„N-aș spune că a ajuns la perioada în care a început să inventeze, dar își face povești. De exemplu, a fost la grădiniță și era o fetiță despre care am aflat mai târziu că era cumva mai, nu pot să zic răzgâiată, dar cumva de nu-i plăcuse Sarei. Nu mi-am dat seama, nu am știut, dar Sara tot vorbea de acea fetiță și îmi spunea că nu vorbește că face doar „Eee”. Deci cumva deja ea „lupta” asta feminină, nu o plăcea că i se părea că e prea fițoasă și avea ceva de zis despre ea, o îngâna așa. Am aflat între timp că vorbește foarte bine, doar că e mai fițoasă”, a mai povestit amuzată Sandra Stoicescu.

Culmea este, că toate scenetele pe care a început să le facă, micile gesturi, mimica, nu este copiată de la niciunul dintre părinți, nici de la copiii de la grădiniță, ci îi vin natural, de parcă este o mică actriță. „Să vezi cum este cu băieții care îi plac. Îi plac băieții mai mari, adică adulți chiar și se așează pe jos, din nimic, și zice așa prefăcut că a căzut. Dar se uită în ochii lor, cade și apoi zice să fie ajutată că a căzut. Nu știu unde o fi văzut. În mod evident nu a văzut la nimeni, e în ea”.

Video: Cristian Blancko