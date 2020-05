„Din filmare se aude ca domnul jandarm Alistar zice ca amenda o sa fie de 200 de milioane ca asa vrea dumnealui”

Update: Popescu Andrei Catalin: Buna ziua !eu eram la magazin sa iau pâine sotia era acasă cu copii a coborât cu fetița ce mică sa imi aduca buletinul si atunci mi-a dat copilul si ea a filmat ,Nu eram la plimbare la ora aceea multi ne critica.Popescu Andrei Catalin😡😡😡Ora 21 stau la rand la magazin la 2 metri fata de celalt din fata mea ca sa iau paine la copii pe strada castanilor.un grup de baieti stau in parcare la 6 m de mine ,opreste masina de jandarmi si striga cei din spate veniti la noi.eu stau unde ma aflam iar 2 dintre jandarmi se dau jos si ma intreaba e ce nu vin la ei daca ma cheama,din 4 persoane care stateau la rand doar pe mine ma intreaba ce fac eu afara,eu le zic ca am iesit sa iau paine si unu dintre ei ma intreaba da ce fumezi asa in sictir ,eu nu ii zic nimic,imi iau datele si imi zic ca o sa imi vina 100 de milioane amenda atunci sotia a venit cu telefonul si a inceput sa filmeze ,din filmare se aude ca domnul jandarm Alistar zice ca amenda o sa fie de 200 de milioane ca asa vrea dumnealui.P.S. Filmați-i și prezentați-i opiniei publice pe toți jandarmii și polițiștii GUVERNULUI PNL al lui Iohannis care fac așa ceva. Este incredibil. Link sursă: https://www.facebook.com/madalina.andrei.923/videos/3481564071896558/UzpfSTEwMDAwMDU3MTE1MzM1MDo0MTcxMTEyMjY2MjMzOTgw/

