Victorie uriașă pentru Bernadette Szocs la Macao. Românca a eliminat-o pe ocupanta locului 5 mondial, Chen Xingtong

Jucătoarea româncă Bernadette Szocs s-a impus în fața favoritei Chen Xingtong la finalul celor patru seturi, cu scorul 6-11, 11-9, 11-9, 11-3. Deși a fost condusă cu un set și 9-8, Bernadette Szocs a reușit să câștige trei puncte consecutive și a egalat pe tabelă. De menționat că adversara ei a fost finalistă anul trecut, la WTT Champions Macao. Bernadette Szocs, care ocupă locul 27 în lume la tenis de masă, a trecut în avantaj la seturi și a profitat de momentul bun, având 6-0 în setul 4. Ea a câștigat acest set cu 11-3.

„Am fost optimistă, am crezut în jocul meu. Am ştiut că nu am de pierdut nimic în faţa ei, aşa că am dat ce e mai bun şi am crezut în totalitate. Sunt fericită că am reuşit să înving o nouă jucătoare de top din China. Ştiam că nu va fi uşor, dar sunt mândră de mine şi sper să continui în acelaşi fel”, a declarat Bernadette Szocs.

Potrivit spuselor sale, Macao este un loc în care se simte foarte bine, de unde și performanțele pe care le înregistrează. Bernadette Szocs spune că obiectivul său este un loc în top 10 mondial.

„Aici, în Macao, mereu am jucat bine, aşa că sunt fericită să fiu aici şi să joc. Aici am obţinut unele dintre cele mai mari victorii din carieră, împotriva unor jucătoare din China, aşa că sunt încrezătoare şi voi încerca să fiu în top 10 mondial”, a spus Bernadette.

Performanța româncei elogiată de oficialii tenisului de masă

Performanța jucătoarei de tenis de masă din România a fost remarcată și de oficialii acestui sport, care au elogiat-o după victoria obținută.

„Geniala Bernie a dat cotele peste cap în Macao”, este titlul care apare pe site-ul Federației Mondiale de tenis de masă.

„A furat din nou prima pagină”, au remarcat jurnaliștii.

Bernadette Szocs în avantaj față de Jia Nan Yuan

Pentru Bernadette Szocs va urma duelul din optimi cu Jia Nan Yuan, care s-a calficat după ce a învins-o pe Suthasini Sawettabut (11-7, 9-11, 16-14, 11-7). Cele două sportive s-au mai întâlnit, în acest an, la WTT Champions Xinxiang 2023, unde românca s-a impus cu 3 – 2.

Originară din China, Jia Nan Yuan evoluează pentru Franța. Jocul din optimile de la Macao va fi cel de-al patrulea disputat de Bernadette Szocs și Jia Nan Yuan. Până în prezent, sportiva din România se află în avantaj, cu un scor de 2 – 1.

„Sunt foarte fericită că am reuşit să o înving pe chinezoaica din Franţa la o competiţie atât de importantă. Ştiam că voi avea un meci foarte dificil împotriva ei. Am jucat foarte des cu ea, ne cunoaştem una pe alta, dar am fost foarte pregătită din toate punctele de vedere. Aşa că sunt foarte fericită”, spunea Bernadette Szocs pentru AS.ro.

Bernadette Szocs poate fi prezentă și la 2023 ITTF World Table Tennis Championships Finals, competiție programată în intervalul 20 – 28 mai.