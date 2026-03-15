Sport

Victorie de aur pentru Genoa, în Italia. Clubul patronat de Dan Șucu s-a distanțat de zona retrogradării

Dan Șucu, patronul lui Genoa. Sursa foto: colaj EVZ
Genoa, club patronat de Dan Șucu, a obținut trei puncte vitale în deplasare la Verona, grație golurilor lui Vitinha și Ostigard, și s-a distanțat la nouă puncte de zona retrogradării.

Vitinha a deschis scorul pentru Genoa, clubul lui Dan Șucu, cu un gol spectaculos

Pe terenul Bentegodi, Genoa a obținut o victorie importantă în fața Veronei, 2-0, după reușitele lui Vitinha (61) și Ostigard (86). Portughezul a intrat în repriza a doua și, la doar câteva minute distanță, a marcat un gol de excepție de la aproximativ 30 de metri. Șutul său a fost plasată sub transversală și a schimbat radical cursul partidei.

Pe finalul partidei, Ostigard a semnat al cincilea său gol din acest sezon, marcând cu o lovitură de cap. Reușita a stabilit scorul final într-un meci în care clubul lui Dan Șucu a meritat cele trei puncte.

Prima repriză, o luptă fizică între echipe

Prima repriză a fost una echilibrată și intensă, dar cu puține ocazii. Genoa a încercat prin Ekuban, dar șutul său a fost ușor pentru portarul Montipò. Verona a mizat pe posesie și pe calitatea lui Messias.

În primele 45 de minute, Verona a comis 10 faulturi, ceea ce arată intensitatea luptei fizice.

Bucurie Genoa. Sursa foto: Genoa CFC / Facebook

Schimbări inspirate și gol rapid

La începutul reprizei secunde, Harroui a avut o ocazie bună, dar a trimis în afara porții. Sabelli și Colombo, pe faza de atac la Genoa, nu au fost nici ei mai inspirați. Antrenorul De Rossi a reacționat rapid, introducându-l pe Vitinha și pe Norton-Cuffy în locul lui Sabelli și Ekuban.

Modificările s-au dovedit decisive. La doar două minute de la intrare, Vitinha a înscris golul care a deschis calea victoriei.

Genoa, clubul lui Dan Șucu, s-a distanțat de zona retrogradării

După ce a primit gol, Verona a încercat să revină, dar Valentini a șutat pe lângă poartă. Genoa a menținut controlul total al meciului, iar golul lui Ostigard a conservat rezultatul. Echipa oaspete a adunat 33 de puncte, cu un avans temporar de nouă față de zona roșie a clasamentului.

Pentru Verona, înfrângerea complică și mai mult lupta pentru salvarea de la retrogradare.

