Victorie chinuită a Barcelonei în fața lui Celta Vigo. Catalanii au terminat meciul în corzi. Video

FC Barcelona a câștigat cu greu meciul de fotbal cu Celta Vigo, 1-0, pe care l-a disputat pe Camp Nou. Catalanii au rezistat cu greu pe finalul partidei, fiind asaltați de fotbaliștii lui Celta Vigo care căutau egalarea. După victoria chinuită de duminică, formația lui Xavi se pregătește pentru meciurile cu Inter (miercuri, 22:00) și Real Madrid (duminică, 17:15)

La finalul partidei, Iago Aspas, atacantul Celtei, s-a declarat nemulțumit de înfrângere, dar ar fi fost la fel de nemulțumit chiar și în cazul unui egal. El a precizat că echipa sa a dominat și a avut câteva ocazii clare, în timp ce Barcelona a tras de timp așteptând finalul.

„Egalul mi s-ar fi părut nedrept. În repriza a doua am avut 4 sau 5 ocazii clare. Pe final, ei au tras de timp chiar și la aruncările de la margine. Sunt mândru de munca depusă de noi, dar dacă nu marchezi nu ai cum să câștigi. În primele 15 minute, echipa a dat înapoi și a venit golul lui Pedri. Dar după pauză am corectat greșelile și am jucat mai bine”, a spus Iago Aspas.

Barcelona a terminat meciul în corzi

Deși Barcelona a pornit ca favorite în fața lui Celta Vigo, catalanii nu au reușit să înscrie decât o singură dată, în minutul 17, prin Pedri. Până la pauză, Barcelona a forțat marcarea unui al doilea gol, însă nu a reușit.

După pauză, însă, rolurile s-au inversat, iar Celta Vigo a fost echipa care a preluat controlul pe teren. Doar norocul și intervențiile lui Ter Stegen au menținut scorul neschimbat pe tabelă, în ciuda eforturilor Celtei. Oscar Hernandez, chiar în primele minute după pauză, a fost primul care a amenințat poarta catalanilor. Șutul său a trecut peste poartă.

Asaltul la poarta Barcelonei au continuat, iar Iago Aspas a marcat, în minutul 68, dar golul a fost anulat pentru ofsaid. În minutele de final, oaspeții au insistat, însă au ratat, în mai multe rânduri, prin Iago Aspas (84 și 90+4) și Hugo Mallo (85).

Cu toată victoria chinuită, Barcelona rămâne lider în Spania, la egalitate de puncte cu Real Madrid, 22, dar având un golaveraj mai bun. De partea cealaltă, Celta Vigo este pe locul 11, cu 10 puncte.



Explicațiile antrenorului Xavi

La finalul meciului, antrenorul Barcelonei, Xavi, a recunoscut că echipa sa nu trece printr-o formă foarte bună. El a explicat de ce a suferit contra Celtei.

„Este important că am câștigat. E o victorie de aur pentru că am luat cele 3 puncte deși am suferit. Dar nu suntem în cel mai bun moment al nostru, așa cum se întâmpla înainte de pauza provocată de meciurile internaționale. Acum 3 săptămâni zburam, acum nu. Ne-a lipsit golul de 2-0 în prima repriză, când am jucat bine și am făcut presing. Un gol ar fi schimbat totul. Am început bine, dar am terminat prost. Când scazi intensitatea și te aperi mai jos, echipe precum Celta îți pun probleme și te pot domina”, a spus Xavi, potrivit Mundo Deportivo.